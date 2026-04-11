Frenkie de Jong, FC Barcelona'ya dönüşünde sürpriz yaptı: "Ondan böyle bir şey neredeyse hiç görülmez"

Frenkie de Jong, Cumartesi günü Espanyol ile oynanan şehir derbisinde (4-1) FC Barcelona formasıyla sahalara geri döndü. Hollanda milli takım oyuncusu maça büyük bir istekle girdi ve sadece birkaç dakika içinde bir asist kaydetti. Ziggo Sport yorumcusu Ronald de Boer, orta saha oyuncusundan oldukça etkilendi.

Barcelona sorunsuz bir ilk yarı geçirdi ve 2-0 önde soyunma odasına girdi. İkinci yarıda Barcelona'nın aklında daha çok Atlético Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçı vardı gibi görünüyordu.

Espanyol maça geri döndü, Barcelona'nın bir taç atışında uykuya dalmasıyla skoru eşitledi ve daha fazla gol fırsatı yakaladı, ancak ev sahibi takım, 84. dakikada De Jong'un oyuna girmesinin ardından skoru 4-1'e taşıdı.

"Son on dakikada, Frenkie oyuna girdiğinde maç eğlenceli hale geldi," diye söze başlayan De Boer, "Takıma enerji kattı. Sonuçta Frenkie gerçek bir lider," dedi.

"Bir an için kalp kalp attık. Espanyol'un 2-1'lik golünü de izlerseniz, Barcelona'nın orada gerçekten uyuduğunu görürsünüz. Bıraktıkları boşluklar... İnanılmaz."

"Şuna bakın," diyor De Boer, 2-1'lik golün görüntülerini yorumlarken. "Gerçekten kimse markajda değil. Bol bol zamanı var, dünyada tek başına. Bu elbette olamaz. Aynı paraya hasar da alabilirsiniz."

"Frenkie sahaya girdiğinde durumun değiştiğini düşündüm. Sürüklemeye başladı, top olmadan da derinlere koşuyordu ve bunu golde de gördünüz tabii ki. Burada derinlere gidiyor ve Frenkie'den bunu neredeyse hiç görmezsiniz, ön hatlarda bu tür koşular yapmasını."

De Jong, kaleci Marko Dmitrovic'i çalımladı ve birkaç saniye bekledikten sonra golcü Rashford'a pas verdi. "Rashford'un bu golü çok güzel bitirdiğini söylemeliyim. Frenkie elbette golü atabilecek birini arıyordu. İlk başta 'Yamal'a pas vereyim' diye düşündü. Top Rashford'un biraz arkasına düştü ama o golü çok güzel bitirdi," dedi De Boer.

De Jong'un geri dönüşü, LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Barcelona ve Hollanda milli takımı için iyi bir zamanda geldi. Yaklaşık iki ay sonra 2026 Dünya Kupası başlayacak. De Jong, hamstring sakatlığı nedeniyle önceki milli maç dönemini kaçırmak zorunda kalmıştı.