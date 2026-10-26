Frenkie de Jong, Barcelona'nın Spotify Camp Nou'da Real Madrid'e 2-1 yenilmesinin ardından hayal kırıklığını dile getirdi. Hollandalı millî futbolcu, büyük önem taşıyan karşılaşmada uzun süredir beklenen sahalara dönüşünü yaptı ancak Barcelona'nın ezeli rakibine mağlup olmasını önleyemedi.

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Katalan başkentinde büyük hayal kırıklığı

De Jong, kulübünün Madridd'e 2-1 yenilmesinin yarattığı hayal kırıklığını anlattı. Konuk ekibin galibiyeti aldığı karşılaşma, alışılmış taktik ritmini yakalamakta zorlanan ev sahibi ekipte buruk bir tat bıraktı. De Jong, özellikle kendi taraftarlarının önünde oynadıkları böyle önemli bir maçtan istedikleri sonucu alamamanın takımın morali için ciddi bir darbe olduğunu kabul etti.

“Kaybetmek her zaman acı verir. Özellikle evinde, hele bir de derbide kaybetmek daha da acı verir. Beklediğimiz bu değildi ama hâlâ ligde lideriz ve bu zorlu haftanın ardından toparlanmalıyız,” diyen Hollandalı futbolcu, kulüp medyasına konuştu. Açıklamalarını VoetbalPrimeur aktardı. Hayal kırıklığına rağmen takımın hemen toparlanıp La Liga şampiyonluğu mücadelesini sürdürecek kaliteye sahip olduğuna inanıyor. De Jong, “Bunu başaracak takımımız var. Özgüvenimizi kaybetmemeli ve izlediğimiz yolda ilerlemeye devam etmeliyiz,” diye ekledi.

Real Madrid karşısında taktiksel zorluklar

Performansı değerlendiren De Jong, Barcelona'nın oyun tarzını sahaya yansıtmakta neden zorlandığını açıkça anlattı. Topa sahipken yaptıkları basit hataların Real Madrid'e en güçlü silahı olan kontraatakları kullanma fırsatı verdiğini belirtti. Barcelona'nın oyun kurmanın ilk aşamalarında konsantrasyonunu kaybettiği anlarda, Madrid'in hücum oyuncularının bitiriciliği iki İspanyol devi arasındaki belirleyici fark oldu.

De Jong, “Her zamankinden daha az akıcı oynadığımız doğru. Topu biraz daha sık kaybettik ve bu onların güçlü yanı. Oyun kurmanın birinci veya ikinci aşamasında topu kaybederseniz, çok hızlı ve sonucu belirleyebilecek oyuncuları var,” dedi.

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Barcelona kimliğine bağlılık

Maçta ortaya çıkan taktiksel eksiklere rağmen Hollandalı millî futbolcu, Barcelona'nın temel oyun anlayışını değiştirmesi fikrine sıcak bakmıyor. Belirli tehditler karşısında takımı savunmasız bıraksa bile kulübün hücum futboluna bağlılığından vazgeçilemeyeceğine inanıyor. De Jong'a göre kulübün DNA'sını korumak, büyük maçlarda pragmatik bir oyun benimsemekten daha önemli.

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De Jong, “Galibiyeti arıyorduk çünkü kimliğimiz bu ve onu asla kaybetmeyeceğiz. Ama sonra bir kontraataktan gol attılar ve daha iyisini yapmalıyız,” değerlendirmesinde bulundu.

İlk 11 mücadelesi

Takımın aldığı sonucun ötesinde De Jong, Hansi Flick'in orta sahasında yeniden ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olma mücadelesi veriyor. Yokluğunda birkaç oyuncunun öne çıkması, orta sahadaki kaliteli seçeneklerin sayısını artırdı. Ancak Hollandalı futbolcu, takım içindeki bu rekabeti dünyanın en büyük futbol kulüplerinden birinde oynamanın sağlıklı bir parçası olarak görüyor.

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De Jong, “Üst düzey çok sayıda oyuncumuz var. Özellikle orta sahada çok iyi oyuncular bulunuyor. Barcelona gibi bir takımda rekabet olması doğal; bu yeni bir şey değil. Ben de üzerime düşeni yapmak ve mümkün olan en kısa sürede ilk 11'e dönmek istiyorum,” dedi.