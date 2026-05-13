Frenkie de Jong, Çarşamba günü FC Barcelona'nın Deportivo Alavés ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almıyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kadroda yer almamasının nedeni şimdilik belirsiz.

LaLiga şampiyonluğunun ilan edilmesinden üç gün sonra Barcelona, Alavés'e konuk olacak. Blaugrana'nın paylaştığı maç kadrosuna göre De Jong'un bu maçta forma giymesi söz konusu değil.

De Jong, Pazar günü Real Madrid'e karşı (2-0 galibiyet) yedek olarak yarım saat kadar sahada kaldı. Ayrıca maç sonrası kutlamalara da aktif olarak katıldı.

De Jong'un yanı sıra Fermín López de Barcelona kadrosunda yer almıyor. Bu durum Mundo Deportivo'da spekülasyonlara yol açtı.

Katalan gazetesine göre Hansi Flick, orta saha ikilisini "taktik nedenlerle" kadroya almadı. Ancak bunun nedeni belirtilmedi.

Tam bir ay sonra Hollanda milli takımı, Dünya Kupası'nda De Jong'a ihtiyaç duyacak. Orta saha oyuncusu, sezonun büyük bir bölümünde sakatlıklarla boğuştu.

O zamana kadar Barcelona'nın ligde oynayacağı üç maç daha var. Dünya Kupası öncesinde Oranje, Cezayir ve Özbekistan ile hazırlık maçı yapacak.