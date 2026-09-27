Frenkie de Jong, Barcelona'nın antrenman sahalarına dönüşüne çok yakın. Mundo Deportivo'ya göre amaç, orta saha oyuncusunun 5 Ekim'de İspanyol devinin takım antrenmanına katılması.

De Jong, o gün bu milli maçlar döneminde milli takım maçı oynamayan oyuncularla birlikte çalışacak. Barcelona'nın milli takımlara giden oyuncuları ise normal şartlarda 8 Ekim'de yeniden antrenmanlara dönüyor.

Dünya Kupası'nda diz sakatlığı yaşayan Hollandalı oyuncunun ise sabırlı olması gerekiyor. Söz konusu İspanyol gazetesi, De Jong'un maç kondisyonuna ulaşması için kesin olarak iki ila üç haftaya daha ihtiyaç duyacağını yazdı. Teknik direktör Hansi Flick, Hollanda Milli Takımı'nın yıldızıyla ilgili risk almak istemiyor.

De Jong açısından dezavantaj ise Barcelona'nın milli ara sonrası yoğun bir fikstüre girecek olması. Katalan ekibi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek, LaLiga'da ise Real Madrid ile oynanacak dev maç 25 Ekim'de sahnelenecek.

Mundo Deportivo, "De Jong'un, çok yüksek tempoda oynayan bir takımda sırıtmamak için en azından asgari bir maç ritmi yakalaması gerekiyor. Ancak Barcelona'nın kritik maçlar serisi, De Jong'a takım arkadaşlarıyla yoğun şekilde çalışma konusunda fazla zaman bırakmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Beklenti, De Jong'un Flick'ten gerçek anlamda ilk fırsatı ancak Real Madrid ile oynanacak kritik maçın ardından alması yönünde. Yıldız oyuncunun dönüşü, 1 Kasım'da Spotify Camp Nou'da konuk olacak Deportivo Alavés karşısında olabilir.

De Jong en son 30 Haziran'da forma giydi. Hollanda Milli Takımı o gün Fas'a, Dünya Kupası son 16 turunda kaybetti. Kötü geçen penaltı serisi, Portakallar için yıkım oldu.