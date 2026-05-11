Frenkie de Jong, Barcelona'nın "hak ettiği" lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan oyuncuyu övdü

Frenkie de Jong, Pazar akşamı üst üste ikinci kez İspanya şampiyonu oldu. FC Barcelona, evinde en yakın rakibi ve ezeli düşmanı Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek kulüp tarihindeki 29. şampiyonluğu garantiledi.

El Clásico'nun ardından defansif orta saha oyuncusu, şampiyonluk ve Hansi Flick'in takımının geride bıraktığı sezon hakkında konuştu. Eski Ajax oyuncusu, Katalanların şampiyonluğunu son derece haklı buluyor.

"Tüm şampiyonluklar özeldir. Ancak bu biraz daha özel, çünkü Real Madrid'i kendi sahasında yeniyorsun," diye Movistar Plus+'a konuşan De Jong, kaptan olarak Pazar akşamı kupayı kaldırmadı. Zihinsel olarak zor bir dönemden geçen Ronald Araújo, kupayı kaldırma onuruna erişti.

"Her kupa kutlanmalıdır," diye devam ediyor İspanya'da üçüncü kez şampiyon olan orta saha oyuncusu. "Özellikle de bir yıl boyunca mücadele ettiğiniz bir şampiyonluk. Ve bu yıl açık ara en iyisiydik," diyor De Jong, ayrıca Flick'e övgüler yağdırıyor.

"Hansi bizim için çok önemli. Futbol konusunda net fikirleri var ve sahada yeteneklerimizi sergilememiz için bize büyük özgürlük tanıyor," diyor De Jong, babası El Clásico maçından kısa bir süre önce vefat eden teknik direktörü hakkında. Teknik direktör, oyuncularından büyük destek gördü ve bunun için çok minnettar. "Tepkileri harikaydı. O anı asla unutmayacağım. Bu kulübün her oyuncusu ve her teknik kadro üyesiyle gurur duyuyorum ve çok mutluyum," dedi Flick.

Barcelona için ulusal açıdan oldukça başarılı bir sezon oldu. Katalanlar, lig şampiyonluğunun yanı sıra İspanya Süper Kupası'nı da kazandılar.

Yine de sezon tamamen sorunsuz geçmedi. Copa del Rey yarı finalinde, lig şampiyonu Atlético Madrid tarafından elendi ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Barcelona, Diego Simeone’nin takımına boyun eğmek zorunda kaldı.