UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ı kupanın dışına iten Barcelona'nın Hollandalı yıldızı Frenkie de Jong Katalan ekibinde mutlu olduğunu açıkladı.

Barcelona'dan ayrılarak, Bayern Münih'e transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanlayan De Jong, takımıyla altı yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazır olduğunu açıkladı.

Ne söylendi?

Ziggosport'a yaptığı açıklamada Barcelona için oynamayı sevdiğini belirten De Jong, altı yıllık sözleşme teklifi alsa büyük olasılıkla kabul edeceğini ve mümkün olduğunca uzun süre takımda kalmak istediğini söyledi.

Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından Barcelona'nın yaratıcılık yükünü sırtlayan De Jong, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinde de önemli rol oynadı.

Bu sezon 35 maçta giydiği Barcelona'da dört gol ve dört asistle oynayan 24 yaşındaki oyuncu 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Hollanda'nın da en önemli oyuncularından biri olacak.

Barcelona'daki üçüncü sezonunu yaşayan De Jong, Katalan ekibine 2019 yazında Ajax'tan 75 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Ajax ile bir Şampiyonlar Ligi yarı finali oynayan ve finalin adeta eşiğinden dönen De Jong, Barcelona'da oynadığı iki sezonda da şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Bu sezon da şampiyonluğun uzağında kalan De Jong, takımının Galatasaray ile eşleşmesinde Xavi tarafından ilk maçta 90, ikinci maçta 68 dakika sahada tutulmuştu.

Daha fazla okuma