Frenkie de Jong, Barcelona’da sahaya çıktığında tatsız bir sürprizle karşılaştı

Frenkie de Jong, çarşamba günü FC Barcelona taraftarlarının bir bölümü tarafından ıslıklandı. Bu durum, orta saha oyuncusu Joan Gamper Kupası kapsamında Al-Ahly ile oynanan hazırlık maçı için sahaya çıktığında yaşandı.

Islık sesleri, stat anonsçusu De Jong'un adını anons ettiği anda yükseliyor. Hollandalı futbolcu ise buna aldırmadan Barcelona'daki takım arkadaşlarının yanına doğru ilerliyor.

Bu ıslıkların, Gerard Romero'nun haberleriyle ilgili olması mümkün. İspanyol gazeteci, De Jong'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid'e karşı oynamayı reddettiğini ve teknik direktör Hansi Flick ile ilişkisinin sorunlu olduğunu öne sürdü.

De Jong'a göre ise bu haberlerde doğruluk payı yok. ''Gerard Romero, bunu bizzat kendisi başlattı, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde Atlético'ya karşı oynamayı reddettiğimi söyledi. Bu doğru değil. Kesinlikle doğru değil'', diye vurguladı Barcelona'nın kulüp kanalına yaptığı açıklamada.

Hollanda Milli Takımı oyuncusu ayrıca Flick ile arasının bozulduğu yönündeki iddiaları da gülünç buluyor. ''Romero, teknik direktörle aramın çok kötü olduğunu söyledi. Ama bunda da doğruluk payı yok. Aksine onunla ilişkim çok iyi.''

De Jong bu arada Dünya Kupası'nda yaşadığı diz sakatlığının ardından tamamen hazır hale gelmeye çalışıyor. Orta saha oyuncusunun İspanya şampiyonu için ne zaman yeniden forma giyebileceği ise henüz bilinmiyor.