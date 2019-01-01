Frenki de Jong: Premier Lig, La Liga'dan bir üst seviyede

Hollandalı futbolcu Frenkie de Jong, La Liga ve Premier Lig arasında kıyaslama yaparak görüşlerini dile getirdi.

'nın genç yıldızı Frenkie de Jong, Premier Lig'in 'dan bir üst seviyede olduğunu itiraf etti.

Yaz transfer döneminde 75 milyon euro karşılığında Barcelona'ya imza atan 22 yaşındaki futbolcu, Mirror'a verdiği röportajda, La Liga ve Premier Lig'i kıyasladı:

"Dünyanın en zor ve güçlü liginin La Liga olduğunu düşünürdüm. Avrupa kupalarındaki ambargosundan anlayabiliyorsunuz. İspanyol kulüpleri her zaman üst seviyelerdeydi ve büyük kupalar kazandılar. Ancak Premier Lig kulüpleri son dönemlerde yükselişe geçti. Saf yetenekler söz konusuysa La Liga bir adım öndedir. Şu an ise Premier Lig'de büyük bir rekabet var ve La Liga'dan biraz daha üst seviyedeler."

22 yaşındak Hollandalı futbolcu bu sezon Barcelona forması ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkarken 1 gol attı, 2 asist yaptı.