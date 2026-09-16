Freiburg, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da Schalke 04'ü konuk edecek.
Tarihî ikili rekabet kayıtlarında üstünlük Freiburg'da bulunuyor. Freiburg, iki takım arasında daha önce oynanan 24 resmi maçta Schalke'nin 8 galibiyetine karşılık 11 galibiyet aldı. Freiburg, taraflar arasındaki son üst düzey lig karşılaşmalarında da üstünlük kurdu ve Schalke'ye karşı son 6 Bundesliga maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
GOAL, Freiburg - Schalke 04 maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.
Freiburg - Schalke 04 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?
Freiburg - Schalke 04 maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da başlayacak.
Freiburg - Schalke 04 Bundesliga biletleri nasıl alınır?
SC Freiburg ile FC Schalke 04 arasındaki Bundesliga maçı için biletler birkaç farklı kanal üzerinden satın alınabilir:
- Resmi kulüp bilet mağazası: Bilet satın almanın temel ve en güvenli yolu, doğrudan SC Freiburg'un resmi bilet satış portalıdır. Öncelikli erişim genellikle, kalan biletler genel satışa sunulmadan önce resmi kulüp üyelerine verilir.
- Resmi bilet yeniden satış pazarı (Zweitmarkt): Maç genel satışta tükenirse, SC Freiburg sezonluk bilet sahiplerinin veya kulüp üyelerinin koltuklarını nominal bedel üzerinden yeniden sattığı resmi bir ikincil bilet değişim platformu işletir.
- Deplasman taraftarı bölümü: Deplasman tribününde oturmak isteyen Schalke 04 taraftarları, biletlerini doğrudan FC Schalke 04'ün resmi bilet hizmeti veya üye çekilişi aracılığıyla satın almalıdır.
Freiburg - Schalke 04 Bundesliga biletleri ne kadar?
SC Freiburg ile FC Schalke 04 arasındaki Bundesliga karşılaşmasının bilet fiyatları, kategoriye, oturma konumuna ve satın alma platformuna göre değişiklik gösteriyor:
- Resmi genel satış (nominal bedel): Europa-Park Stadion'daki ayakta izleme biletleri genellikle 15 € ile 20 € arasında olurken, standart oturma biletleri kategoriye ve görüş açısına bağlı olarak yaklaşık 35 € ile 70 € arasında değişiyor.
- Ağırlama & VIP paketleri: Salon erişimi ve yeme-içme imkânları sunan premium maç günü deneyimleri, bilet başına yaklaşık 100 € ile 150 €+ seviyesinden başlıyor.
Freiburg - Schalke 04 Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey
Freiburg - Schalke 04 form durumu
Freiburg, son beş maçında kusursuz bir performansla geliyor. Bu süreçte beşte beş yaptı ve yalnızca bir gol yedi. Takımın son maçında Bundesliga'da Paderborn'u 1-0 mağlup etti, ayrıca DFB-Pokal'da Fortuna Düsseldorf ağlarına beş gol gönderdi. Bu beş maçta Freiburg 13 gol atıp bir gol yedi; bu seri hem hücum üretkenliğini hem de savunmadaki sağlamlığı yansıtıyor.
Schalke, son beş maçının birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Beraberlik, en son Bundesliga'da Bayern Münih deplasmanında alınan 0-0'lık sonuç oldu. Bu dönemdeki tek galibiyeti ise DFB-Pokal'da Hallescher FC karşısında uzatmalarda gelen 5-2'lik zaferdi. Schalke, bu beş maçta yedi gol atarken dokuz gol yedi.
Freiburg - Schalke 04: Son karşılıklı maç kayıtları
Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Nisan 2023'te Bundesliga'da Freiburg'un sahasında 4-0 kazandığı maçtı. Son beş karşılaşmada Freiburg dört galibiyet alırken Schalke hiç kazanamadı; Freiburg'un ev sahipliği yaptığı her maç Freiburg lehine sonuçlandı. Freiburg, söz konusu beş maçta 14 gol attı; Schalke ise iki gol kaydetti.
Kafa Kafaya
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