Freiburg, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da Schalke 04'ü konuk edecek.

Tarihî ikili rekabet kayıtlarında üstünlük Freiburg'da bulunuyor. Freiburg, iki takım arasında daha önce oynanan 24 resmi maçta Schalke'nin 8 galibiyetine karşılık 11 galibiyet aldı. Freiburg, taraflar arasındaki son üst düzey lig karşılaşmalarında da üstünlük kurdu ve Schalke'ye karşı son 6 Bundesliga maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

GOAL, Freiburg - Schalke 04 maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Freiburg - Schalke 04 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Freiburg - Schalke 04 maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 5 11 Eki 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

Freiburg - Schalke 04 Bundesliga biletleri nasıl alınır?

SC Freiburg ile FC Schalke 04 arasındaki Bundesliga maçı için biletler birkaç farklı kanal üzerinden satın alınabilir:

Resmi kulüp bilet mağazası: Bilet satın almanın temel ve en güvenli yolu, doğrudan SC Freiburg'un resmi bilet satış portalıdır. Öncelikli erişim genellikle, kalan biletler genel satışa sunulmadan önce resmi kulüp üyelerine verilir.

Resmi bilet yeniden satış pazarı (Zweitmarkt): Maç genel satışta tükenirse, SC Freiburg sezonluk bilet sahiplerinin veya kulüp üyelerinin koltuklarını nominal bedel üzerinden yeniden sattığı resmi bir ikincil bilet değişim platformu işletir.

Deplasman taraftarı bölümü: Deplasman tribününde oturmak isteyen Schalke 04 taraftarları, biletlerini doğrudan FC Schalke 04'ün resmi bilet hizmeti veya üye çekilişi aracılığıyla satın almalıdır.

Freiburg - Schalke 04 Bundesliga biletleri ne kadar?

SC Freiburg ile FC Schalke 04 arasındaki Bundesliga karşılaşmasının bilet fiyatları, kategoriye, oturma konumuna ve satın alma platformuna göre değişiklik gösteriyor:

Resmi genel satış (nominal bedel): Europa-Park Stadion'daki ayakta izleme biletleri genellikle 15 € ile 20 € arasında olurken, standart oturma biletleri kategoriye ve görüş açısına bağlı olarak yaklaşık 35 € ile 70 € arasında değişiyor.

Ağırlama & VIP paketleri: Salon erişimi ve yeme-içme imkânları sunan premium maç günü deneyimleri, bilet başına yaklaşık 100 € ile 150 €+ seviyesinden başlıyor.

Freiburg - Schalke 04 Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Freiburg - Schalke 04 form durumu

Freiburg, son beş maçında kusursuz bir performansla geliyor. Bu süreçte beşte beş yaptı ve yalnızca bir gol yedi. Takımın son maçında Bundesliga'da Paderborn'u 1-0 mağlup etti, ayrıca DFB-Pokal'da Fortuna Düsseldorf ağlarına beş gol gönderdi. Bu beş maçta Freiburg 13 gol atıp bir gol yedi; bu seri hem hücum üretkenliğini hem de savunmadaki sağlamlığı yansıtıyor.

Schalke, son beş maçının birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Beraberlik, en son Bundesliga'da Bayern Münih deplasmanında alınan 0-0'lık sonuç oldu. Bu dönemdeki tek galibiyeti ise DFB-Pokal'da Hallescher FC karşısında uzatmalarda gelen 5-2'lik zaferdi. Schalke, bu beş maçta yedi gol atarken dokuz gol yedi.

Freiburg - Schalke 04: Son karşılıklı maç kayıtları

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Nisan 2023'te Bundesliga'da Freiburg'un sahasında 4-0 kazandığı maçtı. Son beş karşılaşmada Freiburg dört galibiyet alırken Schalke hiç kazanamadı; Freiburg'un ev sahipliği yaptığı her maç Freiburg lehine sonuçlandı. Freiburg, söz konusu beş maçta 14 gol attı; Schalke ise iki gol kaydetti.