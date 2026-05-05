Freiburg, 7 Mayıs Perşembe günü Freiburg’daki Europa-Park Stadyumu’nda Braga’yı ağırlayacak. İstanbul’da oynanacak final biletinin söz konusu olduğu bu maç, tarihi bir UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşı olacağa benziyor.

Freiburg şu anda Bundesliga'da 7. sırada yer alırken, Braga Primeira Liga'da 4. sırada bulunuyor. Her iki kulüp de bu dönemdeki ilk büyük Avrupa finaline ulaşmayı hedefliyor.

GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere, Freiburg - Braga maçı için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

Freiburg - Braga Avrupa Ligi maçı ne zaman başlıyor?





Freiburg - Braga Avrupa Ligi biletleri nasıl satın alınır?

Final maçı dışında, Avrupa Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız.

Bunun yerine, biletler bu sezonun turnuvasına katılan takımlar arasında kulüp bazında satılmaktadır.

Katılmak istediğiniz maç için ilgili kulübün web sitesini ziyaret etmeli ve biletinizi oradan satın almalısınız.

Taraftarların Avrupa Ligi biletlerini satın alması için en güvenli yol kulüplerin resmi portalları olsa da, maçlara katılmak isteyenler son dakika biletlerini garantilemek için StubHub gibi ikincil satış sitelerini de değerlendirebilirler.

Freiburg - Braga Avrupa Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin yer aldığı, maçın oynanacağı yer ve turnuvanın hangi aşamasında olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Örneğin, Real Madrid veya Arsenal'in yer aldığı bir yarı final maçı, Limassol'da Pafos'u izlemek için lig aşamasındaki bir karşılaşmadan çok daha pahalı olacaktır.

Kulüpler genellikle sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatlarını belirler. Bir takım eleme turlarına yükselirse, rakip, yer ve talebe bağlı olarak belirli maçların fiyatları artabilir.

Biletlerin mevcudiyeti ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin.

Son dakika seçenekleri arıyorsanız, StubHub gibi ikincil sitelerde şu anda biletler mevcuttur.

Freiburg - Braga Avrupa Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Freiburg - Braga Form Durumu

Freiburg - Braga: Son Karşılaşma Sonuçları

SCF Son maç BRA 0 Galibiyetler 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Braga 2 - 1 Freiburg 1 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Freiburg - Braga Puan Durumu





Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok









Freiburg - Braga maçından ne beklemeli?

Kara Orman'da tarih yazılacak. Her iki takım da daha önce hiç Avrupa finallerine kalmamış, bu da bu yarı finali her iki takımın oyuncuları için kariyerlerini belirleyecek bir an haline getiriyor.

Braga, 30 Nisan'daki ilk maçta 2-1'lik dramatik bir galibiyetle Almanya'ya küçük bir avantajla geldi. Quarry'de oynanan heyecan verici maçta Demir Ege Tiknaz erken bir golle skoru açarken, Vincenzo Grifo Almanlar adına eşitliği sağladı. Maç berabere bitecek gibi görünüyordu ki, Mario Dorgeles 92. dakikada attığı golle Portekiz ekibine üstünlük sağladı.

Freiburg’un bu masalsı serüveninde en büyük gücü evinde sergilediği performans oldu ve takım, tek gol farkını telafi edebileceğinden emin. Christian Streich’in takımı Bundesliga’da dirençli bir performans sergiledi ve 18 Nisan’da Bayer Leverkusen’e karşı 1-1’lik zorlu bir beraberlik de dahil olmak üzere, Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmek için son dönemde hayati önem taşıyan puanlar topladı.

Daha fazla bilgi