SC Freiburg, Perşembe akşamı Avrupa Ligi finaline yükseldi. Teknik direktör Julian Schuster’in takımı, Sporting Braga’yı 3-1 mağlup ederek ilk maçta aldığı 2-1’lik yenilgiyi telafi etti. Lukas Kübler iki golle maçın kahramanı olurken, Johan Manzambi de bir gol attı. Freiburg, 20 Mayıs Çarşamba günü Nottingham Forest'ı eleyen Aston Villa ile finalde karşılaşacak.

Freiburg, maçın başlarında büyük bir şans yakaladı. 6. dakikada Mario Dorgeles, ceza sahası sınırında ilerleyen Niklas Beste'yi düşürdü. Hakem Davide Massa, Braga'nın orta saha oyuncusuna doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Bir kişi fazla olan Freiburg, inisiyatifi tamamen ele geçirdi ve ev sahibi takım Braga'yı geriye itti. 19. dakikada açılış golü geldi. Vincenzo Grifo sol kanattan ortaladı, ardından Kübler topu Jean-Baptiste Gorby ve direğin içinden geçerek ağlara gönderdi: 1-0.

Freiburg üstünlüğünü sürdürdü ve devre bitmeden skoru ikiye katladı. Johan Manzambi, kaleden yaklaşık yirmi metre uzaklıkta boşluk buldu ve topu sağ üst köşeye muhteşem bir vuruşla gönderdi. Braga kısa süre sonra bir gol atmaya çok yaklaştı, ancak Víctor Gómez direğe çarptı.

İkinci yarıda da Freiburg daha iyi olan takım olmaya devam etti. Grifo direğin dışına çarptı ve Matthias Ginter topu az farkla dışarı attı. Diğer tarafta ise Noah Atubolu, Jean-Baptiste Gorby'nin şutunu muhteşem bir kurtarışla takımı ayakta tuttu.

Maçın kaderi 72. dakikada belirlendi. Grifo köşe vuruşunu mükemmel bir şekilde ortaladı ve Kübler yakın mesafeden kafayla gecenin ikinci golünü attı. Bu golle maçın kaderi kesinleşmiş gibi görünüyordu.

Braga, João Moutinho'nun serbest vuruşunun ardından Pau Víctor'un golüyle skoru biraz daha yaklaştırdı, ancak Portekiz ekibi daha fazlasını başaramadı: 3-1. Freiburg maçı kontrollü bir şekilde tamamladı ve böylece kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa finali'ne yükseldi.