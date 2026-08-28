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Freiburg - Borussia Moenchengladbach maçı biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Freiburg
Mönchengladbach
Bundesliga

Freiburg, Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Freiburg, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da Borussia Moenchengladbach ile karşı karşıya gelecek.

SC Freiburg, Şubat 2026'daki son iç saha lig karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup etmesi de dahil olmak üzere bu eşleşmede son dönemde sahasında üstünlük kurdu. Bu iki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar yüksek skorlu mücadelelere sahne oldu ve bu da bu fikstürü futbolseverler için ilgi çekici bir eşleşme haline getiriyor.

Bırakın GOAL size Freiburg - Borussia Moenchengladbach maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, anlatsın.

Freiburg - Borussia Moenchengladbach Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Freiburg - Borussia Moenchengladbach maçı, Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da oynanacak.

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Bundesliga - Hafta 3
Europa-Park Stadion

Freiburg - Borussia Moenchengladbach Bundesliga biletleri nasıl alınır?

12 Eylül 2026'daki SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçının biletlerini şu seçenekler üzerinden satın alabilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalları

  • SC Freiburg Ticket Onlineshop: Ev sahibi kulüpten doğrudan liste fiyatı üzerinden bilet almak için başlıca ve en güvenli platform budur.
  • Üyelere özel ön satış: SC Freiburg üyeleri genellikle kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce biletlere özel ilk erişim hakkı elde eder.
  • Resmi bilet değişim platformu (Zweitmarkt): Maç ana bilet mağazasında tükenirse, sezonluk bilet sahiplerinin koltuklarını liste fiyatı üzerinden yeniden sattığı ve biletleme sitesine entegre Freiburg'un resmi ikincil pazarını kontrol edin.

2. Deplasman taraftarı kontenjanı (Borussia Mönchengladbach)

  • BMG Ticketportal: Deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler Borussia Mönchengladbach'ın resmi biletleme sistemi üzerinden kayıtlı üyelere veya taraftar kulübü hesaplarına doğrudan satılır.

3. İkincil bilet pazarları (Dikkatli kullanın)

  • Yeniden satış platformları: StubHub gibi platformlar üçüncü taraf yeniden satış ilanları yayınlar, ancak fiyatlar liste fiyatının önemli ölçüde üzerine çıkabilir ve hizmet ücretleri uygulanır.

Freiburg - Borussia Moenchengladbach Bundesliga biletleri ne kadar?

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçının bilet fiyatlarının şu aralıklarda olması bekleniyor:

  • Resmi genel giriş (Liste fiyatı): Ayakta ve standart oturmalı biletler, yaş kategorisine ve stadyumdaki konuma göre (ayakta izleme tribünleri veya yan tribün koltukları) genellikle 15 £ ile 60 £ (€18 ile €70) arasında değişir.
  • İkincil ve yeniden satış pazarları: StubHub gibi yeniden satış sitelerinde giriş seviyesi genel koltuklar yaklaşık 35 £ ile 50 £'dan başlarken, yeniden satıştaki ortalama koltuklar görüş açısı ve talebe bağlı olarak genellikle 50 £ ile 120 £ arasında değişir.
  • Hospitality paketleri: Yiyecek ve lounge erişimi sunan premium veya VIP koltuklar bilet başına yaklaşık 170 £ ile 300 £+'dan başlar.

Freiburg - Borussia Moenchengladbach Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Freiburg - Borussia Moenchengladbach form durumu

Freiburg, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı. Takımın son maçı Fortuna Duesseldorf karşısında DFB-Pokal'da alınan net 5-1'lik galibiyetti; ondan önce ise Conference League elemelerinde deplasmanda Motherwell'i 3-1 yendi. Bu seri ayrıca Crystal Palace'a karşı hazırlık maçında alınan 3-0'lık galibiyet ile Strasbourg karşısında üst üste gelen 2-0'lık sonuçları da içeriyor. Bu beş maçta Freiburg 11 gol atıp bir gol yedi; bu seri, iyi organize olmuş ve bitiriciliği yüksek bir takıma işaret ediyor.

Gladbach da son beş maçının tamamını yenilgi almadan kazandı. Son sonuçları, TSV Schott Mainz karşısında DFB-Pokal'da alınan 5-0'lık galibiyetti; bunun öncesinde Aston Villa'ya karşı sezon öncesinde 2-1 kazandılar. Yazın daha erken bölümünde Velbert'i 8-0, Hansa Rostock'u ise 3-1 mağlup ettiler. Polanski'nin takımı bu beş maçta 19 gol attı ve sadece üç gol yedi; bu da onları Bundesliga öncesinde sezon öncesi formuyla en üretken takımlardan biri yapıyor.

SCF

SCF - Form

STR
K2-0
CRY
K3-0
MOT
K1-3
F95
K1-5
MOT
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BMG

BMG - Form

ESN
K1-2
HRO
K1-3
VEL
K0-8
AVL
K2-1
TSM
K0-5
Atılan Gol (Yenilen Gol)
20/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Freiburg - Borussia Moenchengladbach: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Freiburg, Bundesliga'da sahasında 2-1 kazandı. Son beş Bundesliga karşılaşmasına bakıldığında Freiburg, Gladbach'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda; bir maç ise golsüz beraberlikle sona erdi. Freiburg bu seride özellikle iç saha maçlarında güçlü bir görüntü çizdi ve Kasım 2024'teki 3-1'lik galibiyet de dahil olmak üzere Europa-Park Stadion'daki iki karşılaşmayı da kazandı.

Kafa Kafaya

FreiburgÇizimMönchengladbach
4
1
0
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Mönchengladbach badge
Mönchengladbach
BMG
1
MS
Bundesliga
Mönchengladbach badge
Mönchengladbach
BMG
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
MS
Bundesliga
Mönchengladbach badge
Mönchengladbach
BMG
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
MS
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
Mönchengladbach badge
Mönchengladbach
BMG
1
MS
Bundesliga
Mönchengladbach badge
Mönchengladbach
BMG
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
MS
10Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı3/5

Freiburg - Borussia Moenchengladbach puan durumu

#
PKBKFA+/-PuanForm
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
110051+43
K
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
DortmundDortmundBVB
00000000
5
MönchengladbachMönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KölnFC KölnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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