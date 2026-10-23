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Freiburg-Bayern Münih Bundesliga maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Freiburg - Bayern Münih
Freiburg
Bayern Münih
Bundesliga
H. Kane

Bundesliga’da üçüncü sıradaki Freiburg ile lider Bayern Münih’in maçına kapsamlı bir bakış. Taktikleri, takımlardan son haberleri ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Bundesliga - Hafta 7
Europa-Park Stadion

Freiburg ile Bayern Münih arasındaki maç, 25 Ekim 2026'da EST ile 11.30'da, GMT ile 15.30'da başlayacak.

Bayern'i Bundesliga'daki ilk ciddi sınavı bekliyor

Üst üste aldığı iki yenilgi, Freiburg'un sezona yaptığı parlak başlangıcın etkisini biraz azalttı. Yine de Freiburg, pazar günü konuk edeceği lider Bayern Münih için ciddi bir sınav olacak.

Freiburg liderliği kaybetti

Bundesliga'daki son maçında Bayer Leverkusen'e yenilen Freiburg, zirvedeki yerini kaybetti. Hafta içinde de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Monaco'ya mağlup oldu. Julian Schuster'in ekibi, 12 Eylül'den bu yana hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı. Ancak son dört maçında gol yiyen Bayern savunmasına karşı gol bulabileceğine inanacaktır.

Bayer 04 Leverkusen v Sport-Club Freiburg - Bundesliga 2026/27Getty Images

Bol gol atan Bayern her zaman tehlikeli

Ballon d'Or'un favorisi Harry Kane, Bayern formasıyla alışıldık performansını sürdürerek hafta içindeki 2-2'lik Arsenal maçında hem gol attı hem asist yaptı. Bu, Arsenal'e karşı kariyerindeki 16. golüydü. Bayern, Bundesliga'daki son maçında Leipzig'i 6-1 yendi. Ancak bu, ilginç biçimde, tüm kulvarlardaki son dört maçında aldığı tek galibiyetti. O karşılaşmada hat-trick yapan Luis Diaz daha sonra oyundan çıktı. Arsenal karşısında ise sonradan oyuna girip maçın sonlarında yeniden kenara alındı. Bu maçta oynayıp oynamayacağı doğal olarak büyük bir soru işareti.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Harry Kane, bu sezon kulüp ve millî takım formasıyla 16 gol attı. Freiburg ile oynadığı son üç maçta da gol buldu.
  • Konuk ekipte Jamal Musiala'nın yokluğu uzun sürecek.
  • Freiburg, Bayern'e karşı oynadığı son 27 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.
  • Freiburg, evindeki son beş maçı kazandı.

Takım haberleri ve kadrolar

Freiburg vs Bayern Münih Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Freiburg crest
Freiburg
SCF
page.match.formation.title
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
4-2-3-1
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoM. GinterM. GinterP. TreuP. TreuP. LienhartP. LienhartK. GotoK. GotoD. ScherhantD. ScherhantM. EggesteinM. EggesteinY. EngelhardtY. EngelhardtJ. BesteJ. BesteI. MatanovicI. MatanovicJ. UrbigJ. UrbigM. KimM. KimD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerN. BrownN. BrownS. GnabryS. GnabryA. PavlovicA. PavlovicI. SaibariI. SaibariH. ItoH. ItoM. OliseM. OliseH. KaneH. Kane
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
4-2-3-1
Freiburg

İlk 11

Bayern Münih

Teknik direktör

  • J. Schuster
  • V. Kompany

Freiburg'da Florent Muslija, Bruno Ogbus ve Berkay Yilmaz sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Julian Schuster'in cezalı oyuncusu yok. Muhtemel ilk 11'e ilişkin bilgiler maç saati yaklaştıkça eklenecek.

Bayern Münih'te Jamal Musiala ve Tarek Buchmann sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Vincent Kompany'nin cezalı oyuncusu yok. Ancak hafta içindeki Şampiyonlar Ligi maçının ardından kadronun fiziksel durumuna ilişkin bilgiler hafta sonundan önce güncellenebilir.

Form durumu

SCF

SCF - Form

LUZ
K4-2
S04
K2-1
JAB
K3-2
B04
K2-1
ASM
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5
FCB

FCB - Form

FCU
K7-0
FCA
B2-2
VIK
B3-3
RBL
K6-1
ARS
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
20/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Freiburg, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Bundesliga'da Bayer Leverkusen'e 2-1 kaybetti. Daha önce ise Eintracht Frankfurt ile berabere kaldıktan sonra Schalke 04 ve Jablonec'i üst üste mağlup etti. Freiburg bu beş maçta 12 gol atıp dokuz gol yedi.

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş resmî maçında iki galibiyet ve iki beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Öncesinde ise Bundesliga'da RB Leipzig'i 6-1 mağlup etti. Bayern bu beş maçta 20 gol atıp sekiz gol yedi. Bu rakamlar, takımın hücumdaki üretkenliğinin yanı sıra savunmada zaman zaman yaşadığı sorunları da gösteriyor.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

FreiburgÇizimBayern Münih
0
1
4
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
3
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
6
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
MS
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
MS
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
MS
7Attığı Gol15
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

İki takım en son Nisan 2026'da Bundesliga'da karşılaştı. Bayern, Europa-Park Stadion'daki maçı 3-2 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Bayern dört galibiyet ve bir beraberlik alırken 19 gol attı; Freiburg ise dokuz gol kaydetti. Freiburg'un bu serideki tek puanı, Mart 2024'te Allianz Arena'da aldığı 2-2'lik beraberlikten geldi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
6420225+1714
K
B
K
K
B
2
DortmundDortmundBVB
6420114+714
B
B
K
K
K
3
FreiburgFreiburgSCF
6411156+913
K
K
B
K
K
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
K
K
K
B
K
5
Mainz 05Mainz 05M05
63121410+410
K
K
K
K
K
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
K
K
B
K
K
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
K
K
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
B
B
K
B
K
9
Hamburger SVHamburger SVHSV
6303615-99
K
K
K
K
K
10
AugsburgAugsburgFCA
62221612+48
K
B
K
B
K
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
K
K
B
K
K
12
FC KölnFC KölnKOE
6213811-37
K
K
K
B
K
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
6204810-26
K
K
K
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
K
K
K
K
K
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
K
K
B
K
B
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
B
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
B
K
K
K
K
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
6006820-120
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

Bundesliga puan tablosunda Bayern Münih şu anda birinci, Freiburg ise üçüncü sırada.

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