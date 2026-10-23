Bundesliga - Hafta 7 25 Eki 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

Freiburg ile Bayern Münih arasındaki maç, 25 Ekim 2026'da EST ile 11.30'da, GMT ile 15.30'da başlayacak.

Bayern'i Bundesliga'daki ilk ciddi sınavı bekliyor

Üst üste aldığı iki yenilgi, Freiburg'un sezona yaptığı parlak başlangıcın etkisini biraz azalttı. Yine de Freiburg, pazar günü konuk edeceği lider Bayern Münih için ciddi bir sınav olacak.

Freiburg liderliği kaybetti

Bundesliga'daki son maçında Bayer Leverkusen'e yenilen Freiburg, zirvedeki yerini kaybetti. Hafta içinde de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Monaco'ya mağlup oldu. Julian Schuster'in ekibi, 12 Eylül'den bu yana hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı. Ancak son dört maçında gol yiyen Bayern savunmasına karşı gol bulabileceğine inanacaktır.

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Bol gol atan Bayern her zaman tehlikeli

Ballon d'Or'un favorisi Harry Kane, Bayern formasıyla alışıldık performansını sürdürerek hafta içindeki 2-2'lik Arsenal maçında hem gol attı hem asist yaptı. Bu, Arsenal'e karşı kariyerindeki 16. golüydü. Bayern, Bundesliga'daki son maçında Leipzig'i 6-1 yendi. Ancak bu, ilginç biçimde, tüm kulvarlardaki son dört maçında aldığı tek galibiyetti. O karşılaşmada hat-trick yapan Luis Diaz daha sonra oyundan çıktı. Arsenal karşısında ise sonradan oyuna girip maçın sonlarında yeniden kenara alındı. Bu maçta oynayıp oynamayacağı doğal olarak büyük bir soru işareti.

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Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Harry Kane, bu sezon kulüp ve millî takım formasıyla 16 gol attı. Freiburg ile oynadığı son üç maçta da gol buldu.

Konuk ekipte Jamal Musiala'nın yokluğu uzun sürecek.

Freiburg, Bayern'e karşı oynadığı son 27 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

Freiburg, evindeki son beş maçı kazandı.

Takım haberleri ve kadrolar

Freiburg'da Florent Muslija, Bruno Ogbus ve Berkay Yilmaz sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Julian Schuster'in cezalı oyuncusu yok. Muhtemel ilk 11'e ilişkin bilgiler maç saati yaklaştıkça eklenecek.

Bayern Münih'te Jamal Musiala ve Tarek Buchmann sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Vincent Kompany'nin cezalı oyuncusu yok. Ancak hafta içindeki Şampiyonlar Ligi maçının ardından kadronun fiziksel durumuna ilişkin bilgiler hafta sonundan önce güncellenebilir.

Form durumu

Freiburg, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Bundesliga'da Bayer Leverkusen'e 2-1 kaybetti. Daha önce ise Eintracht Frankfurt ile berabere kaldıktan sonra Schalke 04 ve Jablonec'i üst üste mağlup etti. Freiburg bu beş maçta 12 gol atıp dokuz gol yedi.

Bayern Münih, tüm kulvarlardaki son beş resmî maçında iki galibiyet ve iki beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Öncesinde ise Bundesliga'da RB Leipzig'i 6-1 mağlup etti. Bayern bu beş maçta 20 gol atıp sekiz gol yedi. Bu rakamlar, takımın hücumdaki üretkenliğinin yanı sıra savunmada zaman zaman yaşadığı sorunları da gösteriyor.

İki takım arasındaki maçlar

İki takım en son Nisan 2026'da Bundesliga'da karşılaştı. Bayern, Europa-Park Stadion'daki maçı 3-2 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Bayern dört galibiyet ve bir beraberlik alırken 19 gol attı; Freiburg ise dokuz gol kaydetti. Freiburg'un bu serideki tek puanı, Mart 2024'te Allianz Arena'da aldığı 2-2'lik beraberlikten geldi.

Puan durumu

Bundesliga puan tablosunda Bayern Münih şu anda birinci, Freiburg ise üçüncü sırada.