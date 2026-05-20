Freiburg
Tupras Stadyumu
Aston Villa
Freiburg - Aston Villa maçını nereden izleyebilirsiniz: TV kanalı, çevrimiçi canlı yayın, başlama saati ve her iki takımın son dönemdeki performansı

Freiburg ile Aston Villa arasındaki maçı nereden izleyebileceğinize dair bir özet ve bunun yanı sıra takımlarla ilgili son haberler.

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyin yanı sıra TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar hakkındaki tüm bilgileri içeren eksiksiz bir özet sunuyor.

Freiburg - Aston Villa yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Aşağıda Freiburg - Aston Villa maçı için TV kanalı ve canlı yayın seçeneklerini bulabilirsiniz. Hollanda'da maç Ziggo Sport üzerinden izlenebilir. Maçı [Ziggo Sport](https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=8275&awinaffid=918243&clickref=FCVZ&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.ziggo.nl%2Fentertainment%2Fsport%2Fvoetbal) üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Hollanda dışında mı seyahat ediyorsunuz? Bir VPN kullanarak, kendi ülkenizdeki bir sunucuya bağlanarak her zamanki yayın hizmetinize erişebilirsiniz.

NordVPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışındaysanız, maçları her zamanki yayın hizmetiniz üzerinden izlemek için bir sanal özel ağ (VPN) kullanmanız gerekebilir. NordVPN gibi bir VPN ile, yayın izlerken güvenli bir çevrimiçi bağlantı kurabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Freiburg vs Aston Villa Muhtemel kadrolar

1N. Atubolu17L. Kuebler3P. Lienhart28M. Ginter29P. Treu19J. Beste44J. Manzambi9L. Hoeler32V. Grifo8M. Eggestein31I. Matanovic23E. Martinez2M. Cash4E. Konsa14P. Torres12L. Digne8Y. Tielemans10E. Buendia27M. Rogers7J. McGinn3V. Nilsson Lindeloef11O. Watkins
Freiburg

İlk 11

Aston Villa

Teknik direktör

  • J. Schuster
  • U. Emery

Sakatlıklar ve Cezalar

Bu final maçı için, veri girişine göre Freiburg'da teyit edilmiş sakatlıklar, cezalı oyuncular veya muhtemel ilk onbirler hakkında bilgi bulunmamaktadır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni bilgiler eklenecektir.

Aynı durum Aston Villa için de geçerlidir: şu anda final için resmi bir kadro açıklaması bulunmamaktadır. Emery'nin kadrosu açıklandığında güncellemeler yapılacaktır.

Son dönemdeki form durumu

SCF
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/8
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

AVL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/7
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Freiburg, final öncesindeki hazırlık sürecini Bundesliga'da RB Leipzig'e karşı aldığı 4-1'lik güçlü bir galibiyetle tamamladı; bu, takımın en son maçıydı. Bundan önce ise Hamburger SV'ye karşı 3-2 mağlup olmuştu. Son beş maçta takımın bilansı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetten oluşuyor. Avrupa Ligi'nde Braga'yı 3-1 mağlup ettiler, ancak aynı rakiple oynadıkları ilk maçta 2-1 yenilgiye uğramışlardı.

Aston Villa, finale mükemmel bir formda ulaştı. Geçen hafta Cuma günü Premier League'de Liverpool'u 4-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Bundan önce ise Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'ı 4-0 yendi. Son beş maçın ikisini kaybettiler, ancak Liverpool ve Forest'a karşı elde ettikleri galibiyetler, Villa'nın önemli anlarda işini yapabileceğini gösteriyor.

Karşılaşmalar

Verilen verilerde Freiburg ve Aston Villa arasında daha önceki karşılaşmalar bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu maç her iki kulüp için de bu seviyede tarihi bir ilk olacaktır.

Puan durumu

Aston Villa, Avrupa Ligi sıralamasında ikinci olurken, Freiburg yedinci sırada yer aldı. Bu sıralama, her iki kulübün turnuvadaki sezon performansını yansıtıyor olsa da, İstanbul'da sadece 90 dakikalık maçın sonucu geçerli olacak.

