Freiburg 2-1 Borussia Dortmund | Dortmund deplasmanda yine kayıp
Bundesliga'nın 20. haftasında Freiburg'a konuk olan Borussia Dortmund sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı.
Freiburg, ikinci yarıya hızlı başladı. 49. dakikada Güney Koreli oyuncu Jeong Woo-Yeong fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. 52'de ise sağ bek Jonathan Schmid farkı ikiye çıkardı.
Bu dakikadan sonra Borussia Dortmund'un yoğun bir baskısı başladı. Maç boyunca yüzde 68 topla oynayan sarı-siyahlılar, 76. dakikada genç oyuncu Youssoufa Moukoko'nun golüyle umutlandı. Oyuna sonradan giren 16 yaşındaki yıldız adayı, bu sezonki ikinci golünü kaydetti.
Fakat kalan dakikalarda başka gol olmayınca üç puan Freiburg'un oldu.
Deplasmanda oynadığı son üç lig maçından puansız ayrılan Borussia Dortmund, 32 puanda kaldı ve lider Bayern Münih'in 16 puan gerisinde kaldı. Edin Terzic'in öğrencileri önümüzdeki hafta Hoffenheim ile karşılaşacak.
30 puana yükselen Freiburg ise Werder Bremen'e konuk olacak.
Öte yandan Bundesliga'da aynı saatte başlayan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:
Augsburg 0-2 Wolfsburg
Bayer Leverkusen 5-2 Stuttgart
Schalke 0-3 RB Leipzig
Mainz 1-0 Union Berlin