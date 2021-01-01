Freiburg 2-1 Borussia Dortmund | Dortmund deplasmanda yine kayıp

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Freiburg'a 2-1 mağlup olan Borussia Dortmund, üst üste üçüncü deplasmanında da kayıp yaşadı ve lider Bayern Münih'in 16 puan gerisinde kaldı.