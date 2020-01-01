Fredy Guarin'den Yuto Nagatomo'ya transfer daveti: Gel beraber oynayalım

Kolombiyali futbolcu Fredy Guarin, bir dönem Inter’de birlikte oynadığı eski takım arkadaşı Yuto Nagatomo’yu Vasco da Gama’ya davet etti.

ekibi Vasco da Gama, ’ın yabancı sınırlaması nedeniyle lisansını askıya aldığı Yuto Nagatomo’yu transfer etmek istiyor.

Vasco de Gama taraftarları bir süredir sosyal medyadan Yuto Nagatomo’ya transfer çağrısı yapıyordu. Bu çağrıya futbolculardan Fredy Guarin de katıldı.

Nagatomo ile yaptığı görüşmeyi Instagram hesabından paylaşan Guarin, Japon futbolcuya “Kardeşim, gel bu muhteşem taraftarın önünde birlikte oynayalım” dedi.

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Guarin, geçtiğimiz eylül ayında Çin kulübü Shangai Shenhua’dan ayrılıp Vasco da Gama’ya imza atmıştı.

Guarin ve Nagatomo daha önce İtalyan kulübü ’de birlikte forma giymişlerdi.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nagatomo, 33 yaşındaki sol bek sarı kırmızılı formayla 65 resmi maça çıkıp rakip ağları 3 kez havalandırdı.