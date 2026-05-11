Fred Rutten, Curaçao milli takım teknik direktörlüğünden ayrılmasına anında tepki gösterdi

Fred Rutten, Pazartesi günü Curaçao milli takım teknik direktörlüğünden ayrılmasına ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Dick Advocaat’ın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan önümüzdeki Dünya Kupası için göreve geri döneceği artık biliniyor.

Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) futbol federasyonunun açıklamasında, "Bu karar, Fred Rutten ile FFK başkanı arasında yapılan açık ve yapıcı görüşmelerin ardından alındı. Bu görüşmelerde, Curaçao futbolunun çıkarları, oyuncu kadrosu ve milli takımın çevresinde gerekli olan sükunet her zaman ön planda tutuldu" denildi.

Rutten de bu arada bir açıklama yaptı. "Hem oyuncu kadrosunda hem de teknik kadroda sağlıklı profesyonel ilişkileri zedeleyecek bir ortam oluşmamalı. Bu nedenle ayrılmak akıllıca bir karar," dedi Vitesse ve PSV gibi takımların eski teknik direktörü.

"Ayrıca zaman daralıyor ve Curaçao yoluna devam etmeli. Olayların gidişatını üzücü buluyorum, ancak herkese bol şans diliyorum," diye ekleyen Rutten, Dünya Kupası öncesinde Advocaat'a yerini bırakıyor.

Curaçao Futbol Federasyonu, Advocaat'ın geçici olarak ayrılmasının ardından Rutten'in çalışma tarzı hakkında olumlu açıklamalar yaptı. Ayrıca, Dünya Kupası öncesinde bir adım geri çekilme konusundaki istekliliğine de övgüde bulundu.

Yerel saatle Salı sabahı, Rutten'in ani ayrılışıyla ilgili bir basın toplantısı düzenlenecek. Ayrıca, Advocaat'ın dönüşüyle ilgili daha fazla bilgi verilecek. Curaçao'nun kesin Dünya Kupası kadrosu şimdilik açıklanmayacak.