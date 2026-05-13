Fred Rutten, Curaçao'dan zorla ayrılmaya mı zorlandı? Bacuna dürüstçe cevap veriyor

Leandro Bacuna, geçtiğimiz günlere karışık duygularla bakıyor. ESPN’ye verdiği röportajda Curaçao kaptanı, Fred Rutten’in ayrılışı ve Dick Advocaat’ın milli takım teknik direktörlüğüne geri dönüşüyle ilgili büyük bir kargaşa yaşandığını anlatıyor. Yine de durum netleştiği için şu anda hissettiği duygu daha çok rahatlama.

Son dönemde medyada, oyuncu grubu içinde Rutten'e yeterli destek olmadığı ve bunun üzerine Rutten'in isteksizce milli takım teknik direktörlüğü görevinden istifa ettiği yönünde haberler yer aldı. Kısa süre sonra Advocaat geri döndü.

Ancak Bacuna'ya göre Rutten'in zorla istifaya zorlandığı söz konusu değil. “Federasyon ilk başta Fred ile devam etme kararı aldı ve o anda biz de Fred'i tam olarak destekliyorduk. Ancak sonra bir dönüm noktası yaşandı.”

Oyuncu konseyi daha sonra Rutten ile yeniden görüşmeye başladı ve ardından teknik direktör kendi kararını verdi. Bacuna, “Fred ile yine bir görüşme yaptık ve o, milli takım teknik direktörlüğünden ayrılmaya kendisi karar verdi” dedi. Rutten, Advocaat’ın olası dönüşüyle ilgili tüm kargaşanın ardından artık “verimli bir çalışma ortamı” kalmadığını belirtti.

Bacuna, oyuncuların medyadaki haberlerle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı. "Öncelikle Fred ile devam etme kararı alındıktan sonra, oyuncu konseyi olarak Fred ile bir görüşme yaptık ve onu kovduğumuzu iddia eden Hollanda medyasının haberleriyle hiçbir ilgimiz olmadığını açıkladık. Bizim haberimiz yoktu. Fred bunu duyduğuna sevindi. O görüşmeden sonra yine de istifa etmeyi seçti."

Orta saha oyuncusu yaşananları üzücü bulsa da, daha geniş kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını da anlıyor. “Bir insan olarak, böyle muamele görmek istemezsin. Karar verildi, ama ben de insan ilişkilerine önem veren biriyim. Kimseye böyle bir şeyin olmasını istemezsin, ancak bunun arkasında daha büyük bir çıkar var. Ayrıca Curaçao’ya her türlü başarıyı dilediğini açıkça belirtiyor. Bunun ardından geri dönmeye de açık olduğunu söylüyor. Sonuç olarak doğru karar verildi.”

Bacuna'ya göre, Advocaat'ın dönüşüyle birlikte kadroya “tanıdık his” de geri dönüyor. “Neredeyse iki yıldır onunla çalışıyoruz. Oyun stilini biliyoruz. Şimdi bir araya gelip eski kalıplara dönme zamanı. Takım için bu iyi bir moral kaynağı. Takımın Dick'in dönüşünden memnun olduğunu düşünüyorum. Artık netlik kazandığımız için mutluyum. Artık gürültü yok, Dünya Kupası'na odaklanıyoruz.”