Inter'den gelen ve şimdiden altı puan getiren iki gole imza atan Frattesi, Lazio'nun yeni orta sahası olarak düzenlenen tanıtım basın toplantısında açıklamalarda bulundu:





Lazio'ya nasıl geldin?

Aslında teknedeydim, sonra hocayla konuştum ve çözülmesi gereken bürokratik meseleler vardı. Yine de oldukça hızlı gelişen bir şey oldu.





Bu kez seni gelmeye ikna eden ne oldu? Bir de netleştirelim: Çocukluğundan beri Lazio taraftarı mısın?





Buradayım işte (gülerek, ed. notu), ne yazık ki daha önce kimse onları kontrol etmiyordu. Ama ben Güney Tribünü'nün altında top toplayıcı olarak başladım, 26 Mayıs'ta Scamacca'nın yanındaydım. Onunla dalga geçtim. Babam Lazio taraftarı, beni stada götürürdü. Stada birçok kez gittim. Hocayla aramızdaki ilişki Milli Takım'da bir süre önce başlamıştı, sonra bazı dinamikler oluştu ve fazla düşünmedim, böyle bir projeye ihtiyacım vardı. Seçimimden eminim, büyük bir heyecan ve beklentiyle geldim. Geldiğimde önemli bir grup, iyi çalışılabilecek bir spor tesisi buldum.









Lazio sana ne kadar şey katabilir?





Çok şey, çünkü önemli bir kulüp; en yükseği hedeflemek gerekiyor. Kişisel olarak benim için zor geçen son yılın ardından, yeniden çıkışa geçmek, çıtayı biraz yükseltmek ve burada önemli hedeflere yönelmek için doğru yerin burası olduğuna inanıyorum.





Seninki yazın masalı gibi görünüyor: Lazio'ya da dönülebiliyormuş...





Geçen yıl zihinsel olarak da kötüydüm. Kız arkadaşım bana bunu söylüyordu, para temel şey değil, önemli olan başka şeyler. Tabii kimse saatine 2 euro kazanmıyor. Bankadaki her şeyimi büyükannemi 5 dakika daha görebilmek için verirdim.





Inter'de ne yolunda gitmedi?

Temelde orta sahada çok güçlü oyuncular var, eşit şartlarda bu hiç kolay değil. Geçen yıl fıtık ameliyatından çıkmıştım, kafam istiyordu ama bacaklarım istemiyordu. Daha erken dönmek için adduktörümden sakatlandım, kasım ve aralıkta iyi çalışmaya başladım. O noktada, yoğun rekabet düşünüldüğünde artık geç kalınmıştı. Sezona başlangıçtan çok aralıkta başlamak zor. Nitekim sanırım sadece İtalya Kupası'nda 3 gol attım.





Hangi golü özel bir şekilde kutlardın?





Hedef için konuşmak adına henüz erken, daha ağustos ayındayız, bunu daha sonra konuşuruz. Ben bir kutlama da düşünebilirim, sonra belki 90. dakikada gol atarım ve "perde" kapanır... Önce bir gol atalım da.





Kişisel hedefin?





Mümkün olduğunca yukarıya çıkmaya çalışmak, kişisel taraf çok da önemli değil; eğer 15. sırada bitirirsek benim istatistiğimin pek anlamı kalmaz. Sıralamada mümkün olduğunca yukarı çıkmak isterim.





Buraya taşıyacağın zihniyet hakkında? Lazio'ya nasıl bir değişim getirmek isterdin?





Kulüp olarak onu onlar düşünür, ben çok güzel ve modern bir tesis buldum. Hatta dişçi bile var, Milano'da olmayan şeyler. Ama ben Mesih olmak istemiyorum, bu bana abartılı gelir. Değiştirilmesi gereken küçük şeyler var, sonra günde bir tane derken gelişiyorsunuz. İki üç ufak aptallık bile gelişiminde sana yardımcı olabilir.





Seni gelmeye ikna etmek için Gattuso sana ne söyledi?





Gelip beni alacağını söyledi (gülerek, ed. notu). Bana durumu anlattı, ben biraz "imkânsız" şeylerin peşinden giden biriyim. Buradaki biraz sönmüş durumdan, yeniden toparlanması gerektiğinden bahsetti. Onu insan olarak da tanıdım, hocaya benzer biri için elinden geliyorsa yardım etmen gerekir. Uğruna savaşa gidilebilecek biri.





Kendini şimdiden bir lider gibi hissediyor musun? Romagnoli'nin ayrılığı?





Alessio adına kariyeri konuşuyor. Birçok genç için bir referans noktasıydı, burada güzel bir İtalyan grubu var ama insan kariyerinde bazı seçimler yapmak zorunda. Anlaşılabilir bir durum, ona veda ediyor ve başarılar diliyoruz. Ben daha çok gençler için bir referans olmak isterim, birkaç haftada lider olunmaz. Bir kaptan var, lider o.





Taraftarların senin ismine gösterdiği heyecanı nasıl yaşadın? Bunu bekliyor muydun?





Belki biraz daha azını bekliyordum ama belki yolculuğun güzelliğini düşündüler. Bazı arkadaşlarım beni fena tiye aldı, bence güzel bir şeydi. Kendimi yeniden önemli hissetmeye ihtiyacım var, Bologna'da sadece bir haftalık antrenmanla perişan durumdaydım. Heyecan söndürülmemeli, benim için iyi futbol oynamada temel bir unsur.





Fidene'deki evine geri döndün mü? Bugünün bir gencine ne söylerdin?





Dün gittim, bir kilo pizza yedim (gülerek, ed. notu). Küçüklüğümden beri odaklı ve konsantreydim, sonra emek ve fedakârlık gerekiyor. İnsan kendini iyi vermeli, sonra iyi de olabilir kötü de; ama bu lanet oyunun içine girersen kendin ve ailen için inanılmaz tatminler yaşarsın.





Romalı biri olarak ne katabilirsin?





Herkes benimle dalga geçiyor, son açıklamalardan sonra herkes tabağıma ekmek koyuyor. Biraz hırs ve sağlıklı bir gözü karalık getirmeye çalışacağım.





Takım arkadaşların da seni aradı mı? Başta da geri döneceğini düşünüyor muydun?





Eve dönmeyi evet, ama bunu bu kadar erken yapmayı belki hayır. Tekrar ediyorum, büyükannem öldüğünden beri eve dönme ihtiyacı hissediyordum. Parayla hiçbir şey yapmıyorum, ailem ve arkadaşlarımla daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Zor olsa da hayatın biraz daha fazla tadını çıkarmak istiyorum, 16 yaşında ayrıldım, çok şey kaçırdım. Bir kısmını telafi etmek mümkünse ne âlâ.





Taraftarları görmeyi ne kadar özledin? Şimdi orta sahada zaten bir acil durum var...





Milano'da taraftarlarla da güzel bir şey bıraktığımı hissediyorum. Mesela Thuram bir keresinde Olimpico'da bana, "Burada hep böyle mi?" demişti. Ben de evet, bunun inanılmaz bir şey olduğunu söylemiştim. Geri kalanı için ise henüz erken, hem bizim hem rakipler için. Daha sonra nasıl gideceğini göreceğiz. Konsantre kalmalıyız.





Lazio yeniden Avrupa'ya dönebilir mi? Kendi hedeflerinden bahsettin, bunun takım için de bir hedef olup olamayacağından değil.





Biraz erken, daha zorlu sınavlar gerekiyor. Genoa ve Bologna daha düşük seviyede olduğu için değil, ağustos olduğu ve hiçbir takım yüzde 100 olmadığı için. Daha sonra göreceğiz, rakipler gelişecek, biz de gelişeceğiz. Umarım bizim durumumuz karşılaşacağımız takımlardan daha iyi olur (gülerek, ed. notu).