Fraser, Feyenoord için ideal kaleciyi öneriyor; Kraay ise onu Ernst'ten daha iyi buluyor

Henk Fraser, Etienne Vaessen'i Feyenoord için olası bir transfer olarak gösterdi. Surinam Millî Takımı Teknik Direktörü, FC Groningen kalecisinin De Kuip'te birinci kaleci olmak için yeterince iyi olduğunu düşünüyor.

Surinam Millî Takımı'nda Vaessen'le sık sık çalışan Fraser, kalecinin hangi özelliklere sahip olduğunu biliyor. Pazar günü ESPN'in Goedemorgen Eredivisie programında, "Geriden oyun kurmamızda çok önemli bir payı var. Sahada fazladan bir oyuncunuz oluyor" dedi.

Fraser, Vriendenloterij Eredivisie liderinin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'a seslenerek, "Aslında bana göre Feyenoord için mükemmel bir kaleci olurdu. Takımın zaten sahip olduğu futbol oynama becerisi düşünüldüğünde, onu daha da güçlendirirdi" ifadelerini kullandı.

Sunucu Milan van Dongen, Fraser'a Vaessen'in Feyenoord'un şu anki birinci kalecisi Tjark Ernst'ten daha iyi olup olmadığını sordu. Surinam'ın teknik direktörü buna kesin bir yanıt vermedi. Ancak Hans Kraay junior'ın hiç şüphesi yoktu: "Ernst'ten daha iyi."

Fraser daha sonra Vaessen'le "çok iyi bir ilişkisi" olduğunu vurguladı. "Memphis Depay ve Royston Drenthe gibi oyuncuları severim. Kızgın olduklarında sizi görmezden gelirler. Mutlu olduklarında ise size dilli bir öpücük verebilirler."

Programdaki Henk Timmer de Vaessen'in "bazı aşırılıkları" olduğunu biliyor. "Kendisi de söylüyor: Hareketliyim, ADHD'm var, seyirciyle birlikte heyecanlanmak ve topu topuğumun arkasından havalandırabilmek istiyorum. Benim için önemli olan şu: İyi bir kaleci."

Timmer, Vaessen'in yaşı ilerledikçe kalede daha sakin olmasını umuyor. "Gerçekten odaklanır ve aklını kaleciliğe verirse çok iyi bir kaleci. O yuvarlak şeyleri durdurması gerekiyor. Degajları da harika."