Franz Beckenbauer: Ter Stegen şu anda Manuel Neuer ile aynı seviyede

As kadrosunu henüz belirleyemeyen Almanya'nın Hollanda karşısında kalede Manuel Neuer'i kullanması bekleniyor.

milli takım kadrosu, bu sıralar kaleci konusunda belirsizlik içinde...

Konu hakkında yorum yapan Almanların efsanevi ismi Franz Beckenbauer, milli takım kalecilerinden Marc-Andre ter Stegen ve Manuel Neuer'in şu anda aynı seviyede olduğunu söyledi.

Bu sezon ile tüm maçlarına çıkan Ter Stegen, 26 maçın 11'inde gol yemeyerek çok iyi bir performans sergiledi. Neuer ise ile 26 lig maçından sadece ikisini kaçırmasına rağmen geçmiş senelerde gösterdiği performansın çok altında kaldı.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw ise ile oynadıkları hazırlık maçından sonra halen Neuer'e güvendiğini belirtmişti.

2010 Dünya Kupası'nın kazanılmasında büyük payı olan Neuer'e saygı duyduğunu belirten efsane oyuncu Beckenbauer, ilerleyen dönemler için Ter Stegen'in forma mücadelesinden vazgeçmeyeceğini düşünüyor.

Sky Almanya' ya konuşan Beckenbauer, "Ter Stegen kulübünde çok iyi bir performans gösterdi ve bir dönem Neuer'in sakatlığından yararlanarak kaleyi aldı. İlerleyen dönemlerde Neuer'in performansının yükseleceğine ve yeniden bir numara olacağına inanıyorum, fakat Ter Stegen de vazgeçmeyecektir" ifadelerini kullandı.