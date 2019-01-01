Franz Beckenbauer: Klopp'u Bayern Münih'te görmek isterim

Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer, Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan teknik direktör Jürgen Klopp'a övgü dolu sözler söyledi.

Alman futbolunun ve 'in efsane futbolcusu Franz Beckenbauer, teknik direktörü Jürgen Klopp'un Şampiyonlar Ligi başarısını Bild'e değerlendirdi.

Klopp'un dünyanın en iyi hocalarından biri olduğunu dile getiren Beckenbauer, "Bir gün Bayern Münih'e gelmesinden daha fazla istediğim bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası kazanmış efsane isim, "Bence Klopp, dünyanın en iyi hocalarından biri. Dortmund'da başlattığı ateş, Liverpool'da daha da alevlendi. Umarım bir gün Bayern Münih'e gelir." şeklinde konuştu.

"İngiltere'de çalışmak, insanı gücünden ediyor diye düşünüyorum. Herhangi bir Premier Lig kulübünde sıradan bir yönetici, 'daki bir teknik direktörden daha fazla sorumluluğa sahip. Lig, FA Cup ve Community Shield yüzünden oynadıkları maç sayısı bizimkinden çok daha fazla."