Franz Beckenbauer: Klopp'u Bayern Münih'te görmek isterim
Alman futbolunun ve Bayern Münih'in efsane futbolcusu Franz Beckenbauer, Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'un Şampiyonlar Ligi başarısını Bild'e değerlendirdi.
Klopp'un dünyanın en iyi hocalarından biri olduğunu dile getiren Beckenbauer, "Bir gün Bayern Münih'e gelmesinden daha fazla istediğim bir şey yok." ifadelerini kullandı.
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Dünya Kupası kazanmış efsane isim, "Bence Klopp, dünyanın en iyi hocalarından biri. Dortmund'da başlattığı ateş, Liverpool'da daha da alevlendi. Umarım bir gün Bayern Münih'e gelir." şeklinde konuştu.
"İngiltere'de çalışmak, insanı gücünden ediyor diye düşünüyorum. Herhangi bir Premier Lig kulübünde sıradan bir yönetici, Bundesliga'daki bir teknik direktörden daha fazla sorumluluğa sahip. Lig, FA Cup ve Community Shield yüzünden oynadıkları maç sayısı bizimkinden çok daha fazla."