Fransızlardan Irak’a uyarı: Beklenmedik bir maç bizi bekliyor… Planlarını biliyoruz

Fransa Milli Takımı’nın savunma oyuncusu William Saliba, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Irak ile oynanacak maç konusunda temkinli bir tavır sergiledi.

Saliiba, önümüzdeki Salı sabahı 9. grubun ikinci turunda oynanacak olan Les Bleus'un yaklaşan maçı hakkında yaptığı açıklamada, iki takım arasındaki farklara rağmen Fransız milli takımının kolay bir maç beklemediğini vurguladı.

Arsenal'in savunma oyuncusu, Fransa oyuncuları ve teknik ekibinin, beklenen karşılaşma hazırlıkları kapsamında Irak'ın Norveç ile oynadığı maçtan bazı görüntüleri izlediklerini açıkladı.

Saliba, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, “Norveç ile oynadıkları maçın bazı video kesitlerini izledik” dedi.

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Reuters'in aktardığına göre Saliba şunları söyledi: "Irak iyi bir takıma sahip ve bazıları kolay olacağını düşünse de maç kolay olmayacak. Eleme turlarını geçtiler, Bolivya'yı yenerek yerlerini garantilediler ve İspanya ile berabere kaldılar (Dünya Kupası'ndan hemen önce oynanan bir dostluk maçı). Zorlu bir maç bekliyoruz."

Turnuva başlamadan birkaç gün önce İspanya ile 1-1 berabere kalan Irak, Dünya Kupası'nda hiç galibiyet alamadı; 1986'daki tek katılımında grup aşamasındaki üç maçını da kaybetti.

Fransız savunma oyuncusu, turnuvanın sonuçlarının birçok milli takımın favori takımlarla rekabet edebileceğini gösterdiğini ve bunun Fransa’yı Irak maçına ciddiyetle yaklaşmaya ittiğini belirtti.

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Fransız savunma oyuncusu Lucas Digne ise şöyle konuştu: “Bunun çok heyecanlı bir maç olacağını düşünüyorum. Onlar turnuvada kalmak için oynuyorlar, bu yüzden çok fiziksel bir maç olacak.”

Dini sözlerine şöyle devam etti: “4-4-2 dizilişini ve forvetlerini iyi biliyoruz. Çok doğrudan bir maç olacak ve buna hazırlıklı olmalıyız.”

Fransa milli takımı, bu yılki Dünya Kupası'na Senegal'i 3-1 yenerek başlamıştı; Irak milli takımı ise Erling Haaland'ın takımına 4-1 yenilerek turnuvaya giriş yaptı.