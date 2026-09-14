Bradley Barcola (24 yaşında), özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynadığı maçta bir saatlik sürenin ardından sakatlanarak sahayı terk etmesinin ardından, Liverpool'daki kariyerine zorlu bir başlangıç yaptı.

Üç maçta gol atmayı başaramayan Fransız sol kanat oyuncusu, şimdi de bu sezon ilk sakatlığıyla karşı karşıya.

Lig Kupası üçüncü tur maçında Tottenham ile karşılaşacakları maçın arifesinde, teknik direktörü Andoni Iraola, yaz döneminde takıma katılan oyuncunun henüz forma giymeye hazır olmadığını doğruladı.

"Foot Mercato" sitesine göre şunları söyledi: "Henüz takımla birlikte antrenman yapmaya hazır değil. Tek başına çalışıyor, ancak topla temas etmeye başladı. Onun mümkün olan en kısa sürede dönmesini istiyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "İyileşmesi için hâlâ biraz zamana ihtiyacı var ve bu biraz zaman alacak. Tüm bu uzun süreli sakatlıklarla birlikte, (Giovanni) Leoni'nin ona karşı hafif bir avantajı olduğunu düşünüyorum."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz.