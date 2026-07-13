Fransız yıldız, Yamal’ın kışkırtmasına yanıt verdi: Kim korkuyorsa, sahada belli olacak

Fransız milli takımının yıldızları İbrahima Konaté ve Maxence Lacroix, yarın Salı günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde iki takım arasında oynanacak beklenen maç öncesinde, Barcelona ve İspanya milli takımının kanat oyuncusu Lamine Yamal’ın yaptığı kışkırtıcı açıklamalara kapılmamayı tercih ettiler.

Yamal, “Son iki maçta Fransa’yı yendik. Eğer birileri diğerinden korkuyorsa, bizden korkanlar onlardır. Biz korkmuyoruz” şeklindeki ateşli açıklamalarıyla büyük bir tartışma yaratmış ve hem Fransız taraftarların hem de oyuncuların tepkisini çekmişti.

Sakin ama kararlı bir yanıt veren Konaté ise şöyle konuştu: “Söylenenlere aldırmıyoruz. Kimseyi korkmamalıyız, aksine mütevazı kalmalı ve bu tuzağa düşmemeliyiz, özellikle de bu kritik aşamada. O ne derse desin, biz en iyi şekilde hazırlanacağız ve kazananı saha belirleyecek.”

Lacroix ise Les Bleus’un kendi yeteneklerine olan güvenini vurgulayarak şöyle konuştu: "Korkmuyoruz, yeteneklerimizin farkındayız ve İspanya'nın harika maçlar çıkaran güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Ancak biz kazanmak için oynuyoruz ve tehlikeli olduğunu kanıtlayan Yamal'ı durdurmak için elimizden geleni yapacağız. Takımımız bu görevi başarmak için yeterli kaliteye sahip."

Görünüşe göre Fransız milli takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası’ndan bir ders çıkarmış. O turnuvada Adrian Rabiot, maç öncesinde Yamal’ı eleştirmişti; ancak Yamal yarı finalde parlayarak kutlama sırasında alaycı bir şekilde ona “Hadi, şimdi konuş bakalım” diye cevap vermişti.

Yamal’ın ismi ne kadar parlak olsa da, bu Dünya Kupası’ndaki performansı alıştığımız seviyesine ulaşamadı; şu ana kadar sadece tek bir gol atabildi. Bu durum, Fransızlara Katalan yıldızı durdurma ve finale yükselmeyi garantileme konusunda ek bir umut veriyor.