Paris Saint-Germain, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba ile ilgileniyor. Fransız orta saha oyuncusu ile Ligue 1 kulübüne gitmeye sıcak bakıyor.

Pogba'nın sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve yenilenmesi muhtemel görünmüyor. 28 yaşındaki Pogba, bu aydan itibaren yabancı kulüplerle ücretsiz yaz transferi konusunda konuşmakta özgür.

PSG, Real Madrid ve eski kulübü Juventus, 2018 Dünya Kupası galibi için yarışa öncülük ediyor, ancak ülkesinde L'Equipe tarafından yayınlanan bir rapora göre, Paris'e transferi en olası sonuç.

Pogba'nın tecrübesi ve teknik niteliklerinin PSG için artı puan olduğu söylenirken United ile sözleşmesinin sona ermesi de ciddi bir avantaj.

L'Equipe, PSG'nin de oyuncudan olumlu geri bildirimler aldığını ancak Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe gibi büyük isimlerin bulunduğu soyunma odasının dengesini bozmak istemediklerini de söyledi.

Pogba'nın 2012 ve 2016 yılları arasında oynadığı Juventus'a dönüşün en az olası seçenek olduğu bildiriliyor.

Real Madrid potansiyel bir hedef olmaya devam ediyor, ancak Pogba 2019'da Bernabeu ile en son bağlantı kurduğunda, asıl çekici olan teknik direktör olarak vatandaşı Zinedine Zidane'nin varlığıydı.

Carlo Ancelotti, Pogba'nın niteliklerini takdir etse de, hissiyatı Zidane'ınki kadar güçlü değil ve Real bunun yerine yaz aylarında Mbappe için benzer şekilde büyük bir maaş harcaması gerektirecek bir hamleye öncelik verebilir.

Pogba, United ile sözleşmesinin son altı ayına girerken herhangi bir kulüp için görüşmelere başlamakta özgür. Onu 2016'da Old Trafford'a geri getirmek için 89 milyon sterlinlik rekor bir transfer ücreti ödediler.

United formasıyla 212 maçta 38 gol atmasına rağmen Pogba, böylesine devasa bir transfer ücretinin ardından beklenene ulaşamadı.

Şu anda Kasım ayında Fransa ile uluslararası görevdeyken aldığı bir sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı ve Ocak ayının sonuna kadar tekrar maça çıkması beklenmiyor.

Rangnick, Pogba'yı istemiyor

Geçici menajer Ralf Rangnick, Pogba'yı kulüpte kalma süresini uzatmaya ikna etmek için herhangi bir çaba sarf etmeyeceğini şimdiden açıkça belirtti.

Alman menajer Aralık ayında şunları söyledi:

"Oyuncular kalmak ve takım için oynamak istemeli. Manchester United gibi büyük bir kulüpte bir oyuncu uzun vadede oynamak istemiyorsa, onu fikrini değiştirmek için ikna etmenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum."

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