Fransız yıldız, İngilizlerin attığı altı golün ardından gözyaşları içinde çöktü

Fransız yıldız Michel Olısé, 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa’nın İngiltere’ye 6-4 yenilmesinin ardından soyunma odasında gözyaşlarına boğuldu.

Olisier, maç boyunca iki kritik pas verdi, ancak ikinci yarıda skor 4-3 İngiltere lehineyken iki net gol fırsatını kaçırdığı için yenilginin bir kısmının sorumluluğunu üstlendi.

"L'Équipe" gazetesi, Olise'nin gözyaşlarının sadece İngiltere maçı sırasında kaçırılan fırsatlarla ilgili olmadığını belirtti.

Oyuncu, Dünya Kupası serüveninin sona ermesiyle derin bir üzüntüye kapılmış ve çok büyük bir başarıya imza atma fırsatını kaçırdığını hissetmişti.

Olisès’e yakın kaynaklar, onun Fransa milli takımını temsil etmekten ne kadar gurur duyduğunu ve bir Dünya Kupası turnuvasında en fazla asist rekorunu kırmış olmaktan da gurur duyduğunu belirttiler; ancak O, sadece üçüncülük maçına çıkmaktan çok daha fazlasını hedefliyordu.

Ollese’nin Fransa-İngiltere maçı sonrasında döktüğü gözyaşları, sadece bu maçta değil, turnuva boyunca hiç gol atamamış olmasının yarattığı kişisel hayal kırıklığı ile “Les Bleus” forması giymekten duyduğu büyük gurur ve takımın daha iyi sonuçlar elde edebileceğine olan inancının bir karışımından kaynaklanıyordu.

Soyunma odasındayken, Olise ile yakın bir ilişkisi olan teknik direktör Didier Deschamps, yenilgiden ve Fransa milli takımının turnuvadaki serüveninin sona ermesinden derin bir şekilde etkilenen Olise ile konuşarak onu teselli etmeye özen gösterdi.