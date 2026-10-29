Fransız siyasetçiden Mbappe krizini körükleyen çıkış: Çin lideri için diktatör demekte haklıydı

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, Çin ile yaşadığı mevcut krizin gölgesinde Fransa'da siyasi destek aldı.

Krizin fitilini, Mbappé'nin en sevdiği mizahi görsellerden birinin yüzünün bir "Çinli diktatörün" yüzüne monte edildiği bir fotoğraf olduğunu söylediği bir röportaj ateşledi. Bu, isim verilmeden yapılan ve eski lider Mao Zedong'a yönelik açık bir göndermeydi.

Çin'de, Mao Zedong hakkındaki açıklamalarına gösterilen tepkilerin ardından, Real Madrid'in forveti Marine Tondelier'den destek gördü. Yeşiller Partisi'nin genel sekreteri, Fransa Milli Takımı'nın kaptanını savundu.

Marine, "X" platformundaki hesabından şunları yazdı: "Kylian Mbappé, Mao Zedong'u diktatör olarak nitelendirmekte tamamen haklıydı. Mao'nun sorumlu olduğu on milyonlarca kurban ve rejiminin totaliter doğası, tüm tarihçilerin teyit ettiği gerçeklerdir."

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Ve ekledi: "Dolayısıyla Kylian Mbappé bir görüş belirtmedi, gerçekleri ortaya koydu."

Marine Tondelier daha da ileri giderek Çin'in uyguladığı ekonomik baskıları kınadı ve şunları ekledi: "Çin'in ekonomik baskılarına sistematik olarak boyun eğmek bir zayıflık göstergesidir ve inandığımız değerlerin, satabileceğimiz şeylerden daha az kıymetli olduğunun bir itirafıdır."

Hatırlatmak gerekirse, bu mesele Mbappé üzerinde ciddi yankılar yarattı; bazı sesler Real Madrid'in boykot edilmesi çağrısında bulundu, reklam sözleşmeleri hakkında sorular gündeme geldi ve La Liga maçlarının Çin televizyonundaki yayını iptal edildi.

Ayrıca Real Madrid ve La Liga Başkanı Javier Tebas, Çin pazarıyla olan ticari ilişkilerini korumak amacıyla özür diledi.