Fransız polisi, erkekler Ballon d'Or ödülünde en iyi beş oyuncunun tam sıralamasını başarıyla tahmin eden bir dizi bahsin ardından içeriden bilgi sızdırma şüphesini soruşturuyor.

Fransız kolluk kuvvetlerinde görevli ve ismini açıklamama şartıyla "The Athletic" gazetesine konuşan kaynaklara göre, söz konusu bahisler "Polymarket" tahmin pazarındaki 12 hesaptan yapıldı.

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Beş oyuncunun doğru sıralamasının tahmin edilmesinin yanı sıra, ki bunlar Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri ve Lionel Messi, kaynaklardan biri bahisçilerin pazar içindeki pozisyonlarını yönetme biçiminin içeriden bilgi sızdırma ihtimalini güçlendirdiğine işaret etti.

Olayı ilk ortaya çıkaran Fransız "Upside" sitesi oldu, ardından "The Athletic" gazetesi bunu doğruladı ve hesaplar üzerinden 250 bin euro (yaklaşık 281 bin dolar) tutarında bahis oynandığına ve yaklaşık 200 bin euro (yaklaşık 225 bin dolar) kâr elde edildiğine dikkat çekti.

Olaylara vâkıf kaynaklara göre, Ballon d'Or ödülünü düzenleyen "France Football" dergisi, sonuç teyit edilmeden önce bahislerde usulsüzlükler bulunduğu konusunda uyarıldı.

Kazananların açıklanmasının ardından "France Football", kendi soruşturmasını başlattı ve ayrıca kumardan sorumlu Fransız polisine bağlı birim olan Merkezi Yarış ve Oyun Servisi (SCCJ) ile iletişime geçti.

"Sızıntılar ve hileli bahisler"

Ballon d'Or sözcüsü "The Athletic" gazetesine şunları söyledi: "Ballon d'Or'un dürüstlüğü, France Football için mutlak bir önceliktir. Kazananın bağımsız bir oylamayla seçildiğini bir kez daha teyit etmek isteriz ve sonuçların sızdırılmasıyla ilgili bu suçlamaları ve hileli bahis olasılığını ciddiyetle ele alıyoruz. Gerçekleri ve olası sorumlulukları belirlemek için soruşturmalar sürüyor."

Şunları da ekledi: "Yetkili polis makamlarına şikâyette bulunmak üzereyiz. Soruşturmaların sürmesi nedeniyle bu aşamada daha fazla ayrıntı paylaşamayız."

"Polymarket" ve "Kalshi" gibi tahmin pazarları, üzerlerindeki düzenleyici denetim eksikliği nedeniyle tartışmalara yol açtı; bu da içeriden bilgi sızdırma risklerini artırıyor.

Ayrıca birkaç ABD eyaleti, bu platformların spor bahislerine katılımına karşı, ülkenin Yüksek Mahkemesi'ne ulaşması beklenen davalarda hukuki işlem başlattı.