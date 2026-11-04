Fransız polisi, geçen ayki erkekler Ballon d'Or ödülünde ilk beşin sıralamasını bir dizi bahsin tam olarak doğru tahmin etmesinin ardından içeriden öğrenenlerin ticareti şüphesini soruşturuyor. Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri ve Lionel Messi, bir tahmin piyasasındaki 12 hesabın bahis yaptığı sırayla ilk beşte yer aldı. Organizatör France Football ise kazananın bağımsız bir oylamayla belirlendiğinde ısrar ediyor.

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Fransız polisi Ballon d'Or bahislerini soruşturuyor

Fransız polisi, içeriden bilgi kullanılarak işlem yapıldığı şüphesiyle soruşturma yürütüyor. Soruşturma, tahmin piyasası Polymarket'teki 12 hesabın geçen ayki Ballon d'Or'da ilk beşe giren erkek futbolcuların sıralamasını tam olarak bilmesinin ardından başlatıldı. Kane, Mbappe, Yamal, Rodri ve Messi'nin önünde ödülün sahibi olurken kadınlar ödülünü Alexia Putellas kazandı.

İlk olarak Fransız yayın kuruluşu Upside tarafından bildirilen ve daha sonra The Athletic tarafından doğrulanan bilgilere göre, bu hesaplardan toplam 250.000 avroluk bahis oynandı ve yaklaşık 200.000 avro kâr elde edildi. Fransız emniyetinden bir kaynak, bahisçilerin piyasadaki pozisyonlarını yönetme biçiminin de içeriden bilgi kullanılarak işlem yapılmış olabileceğine işaret ettiğini ekledi.

Ballon d'Or organizatörleri sonuç kesinleşmeden önce uyarıldı

Ballon d'Or'u düzenleyen France Football, sonuç kesinleşmeden önce bahislerdeki usulsüzlükler konusunda uyarıldı. Sonuç açıklandıktan sonra kendi soruşturmasını başlattı ve Fransız polisinin kumardan sorumlu birimi SCCJ (Merkezi Yarış ve Oyun Servisi) ile iletişime geçti.

Upside'a göre hesaplar 1 ile 20 Ekim arasında açıldı. Bunlardan yedisi başka hiçbir piyasada bahis oynamazken altısı açıldıktan sonraki 15 dakika içinde bahis yaptı. kraben006 adlı hesap, Kane'in kazanması üzerine 37 sentten alım yaptı, 67 sentten satış yaptı ve elde ettiği tutarı, Yamal'ın üçüncülüğü de dâhil olmak üzere kesin sıralama piyasalarına yeniden yatırdı.

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France Football: Ballon d'Or'un güvenilirliği «mutlak önceliğimiz»

France Football, ödülün bağımsız bir oylamayla belirlendiğini vurguladı. Bir Ballon d'Or sözcüsü The Athletic'e, «Ballon d'Or'un güvenilirliği France Football için mutlak önceliktir» dedi. «Kazananın bağımsız bir oylamayla seçildiğini bir kez daha belirtmek isteriz.

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«Sonuçların sızdırıldığı ve hileli bahisler oynanmış olabileceği yönündeki bu iddiaları çok ciddiye aldığımızdan emin olabilirsiniz. Gerçekleri ortaya koymak ve olası sorumlulukları belirlemek için soruşturmalar sürüyor. İlgili polis makamlarına şikâyette bulunma sürecindeyiz. Soruşturmalar devam ettiği için bu aşamada daha fazla ayrıntı paylaşamayız.»

Ballon d'Or bahis soruşturmasında sırada ne var?

France Football şimdi polise şikâyette bulunacak. SCCJ ve Polymarket'ten ise konuyla ilgili açıklama istendi.

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Bu vaka, düzenleyici denetim eksikliği nedeniyle içeriden bilgi kullanılarak işlem yapılması riskinin daha yüksek olduğu Polymarket ve Kalshi gibi tahmin piyasalarına yönelik artan incelemelere eklendi. ABD'nin çeşitli eyaletleri, Yüksek Mahkeme'ye taşınması muhtemel davalarda bu platformlara karşı hukuki işlem başlattı.