Fransız milli takımının sırları: Mbappe ile Giroud'ya; Griezmann ve Pogba liderlik edecek

Kylian Mbappe ile Olivier Giroud arasındaki tartışma ortamı ısıttı ancak Antoine Griezmann ile Paul Pogba gerilimi dindirmek için kapıda.

Fransa Milli Takımı'nın iki önemli oyuncusu Kylian Mbappe ile Olivier Giroud arasında soğuk rüzgârlar esti.

İkili arasında yaşananlar Fransız soyunma odası sırlarını gün yüzüne çıkarırken Işık Şehri, Avrupa Şampiyonası ölüm grubunda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Peki Fransa Milli Takımı'nda her şey yolunda mı?

Olivier Giroud ne demişti?

Chelsea'nin forveti Giroud, Fransa'nın Bulgaristan ile yaptığı hazırlık maçının ardından basına dert yanmıştı.

Kritik pozisyonlara girdiğini ancak takım arkadaşlarının kendisine pas vermediğini söyleyen Giroud şu açıklamaları yapmıştı:

"Bazen koşarsınız ve top size gelmez. Belki birbirimizi daha iyi bulabilirdik, işte bu kadar basit."

Kylian Mbappe ne söyledi?

L'Equipe'in iddiasına göre; Kylian Mbappe, Giroud'nun açıklamalarının ardından kendini hedef alınmış hissederek rahatsız oldu ve bir basın toplantısı düzenlemek istedi.

Ancak Mbappe'yi Didier Deschamps durdurdu ve PSG'li yıldıza Avrupa Şampiyonası'na odaklanmasını söyledi.

Almanya karşılaşması öncesi ise Fransa'nın basın toplantısında Mbappe vardı ve Giroud'nun açıklamalarına değindi:

"Olivier Giroud ile konuştum. Herkes ne olduğunu biliyor."

"Bundan etkilendiğim doğru. Ama bunu büyütmeyeceğiz çünkü Fransa'yı temsil etmek için buradayız ve önemli olan şey de bu."

"Giroud'nun söyledikleri beni bundan daha fazla rahatsız etmedi, ben de bir forvetim ve aynı duyguyu bir maçta 365 kez yaşıyorum."

"Onu soyunma odasında tebrik ettim ancak bana bir şey söylemedi, daha sonra basından duydum."

Gerilime Antoine Griezmann ile Paul Pogba liderlik edecek

Le Parisien gazetesi, Mbappe ile Giroud'nun arasındaki tartışmaya değinen bir makale yayınladı.

İki forvet arasındaki anlaşmazlığın ardından Fransa, soyunma odasında sakinliği yeniden kazanmak için elinden geleni yapıyor.

Paul Pogba ve Griezmann, takımda son günlerde oluşan gerilimi yatıştırmak için liderlik yaptılar.

Hatta Fransa'da masaların dağılımına kadar en küçük ayrıntıya bile dikkat edildi.

PSG'li yıldız, yakın arkadaşları Lenglet, Thuram, Digne ve Dembele ile aynı masada oturuyor.

Son günlerde üzgün olan Mbappe'yi Pogba yeniden cesaretlendirmeye çalıştı.

Griezmann ise eğlence ve şakalarla oyuncuları bütünleştirme görevinde.

Barça'lı oyuncu Dembele'ye rehberlik yaparken aynı zamanda takım arkadaşlarının güvenini yerinde tutmaktan sorumlu.

Fransa'yı ne bekliyor?

Fransa, EURO 2020 macerasını 15 Haziran'da, Almanya'ya karşı açacak.

Daha sonra ise F Grubu maçlarında Portekiz ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

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