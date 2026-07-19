Fransız medyası, unutulmaz veda maçının ardından Didier Deschamps hakkında hep aynı şeyi söylüyor

Fransa ile İngiltere arasında Dünya Kupası’nda üçüncü sıra için oynanan mücadele son derece unutulmaz olsa da, Fransızlar bu maçı şüphesiz bir an önce unutmak isteyeceklerdir. Her halükarda, milli takım teknik direktörü Didier Deschamps için bu, unutulmaz bir veda maçı oldu; Fransız medyası da bu görüşü paylaşıyor.

4-6 ile sona eren bu heyecan verici maçın ardından, Deschamps’ın milli takım teknik direktörlüğündeki on dört yıllık dönemi kesin olarak sona erdi. 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu ve bir önceki Dünya Kupası’nda ikincilikle, tarihin en başarılı milli takım teknik direktörlerinden biri olarak görevinden ayrılıyor. Hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen, haberlerde saygı duygusu büyük ölçüde hakim.

“14 yıllık görev süresinin ardından Didier Deschamps’a bir saygı gösterisi olarak planlanan maç, milli takım teknik direktörlüğü döneminin en tuhaf maçlarından birine dönüştü,” diye başlıyor L’Équipe; ancak gazete, teknik direktörün son maçı için yine de 4 puanlık bir not veriyor.

“Fransa milli takımının teknik direktörü olarak çıktığı 185. ve aynı zamanda son maçında, ilk yarı kariyerinin açık ara en kötüsüydü. Maçın başlangıcında daha sağlam bir savunma dizilişi kurmamış olmaktan pişmanlık duymuş olmalı. İlk yarıda takımı cesaretlendirmeye yönelik çabaları boşuna kaldı. Ancak devre arasında yaptığı oyuncu değişiklikleri sayesinde takım yeniden toparlanabildi.”

“Didier Deschamps, Fransız milli takımından muhteşem bir yenilgiyle veda ediyor,” başlığını atan Le Monde, Miami’deki Fransız seyircilerin coşkulu alkışlarını da aktardı. “Yarı finalde İspanya’ya karşı alınan yenilginin (0-2) ardından, Bask asıllı teknik direktör iki yenilgiyle veda ediyor ve bu da kariyerine bir leke düşürüyor. Ancak vedası son derece onurlu.”

“Profesyonel hayatının yirmi beş yılını hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Fransa milli takımına adadı ve 2012’de göreve geldikten sonra bu takımı dünya futbolunun zirvesine yeniden taşıdı,” diye minnettarlıkla belirtiliyor.

“Felaket bir ilk yarı”ya tanık olan RMC Sport da, Deschamps’ın Fransa’yı daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için her zaman elinden geleni yaptığını biliyor. “Felaket bir ilk yarıdan sonra Les Bleus 4-0 gerideydi, ancak mücadele ederek farkı tek gole indirdiler. Les Bleus’u son kez çalıştıran Deschamps, bu son maçı kesinlikle unutmayacaktır.”

Deschamps ise Dünya Kupası’na karışık duygularla bakıyor. “Kabul edilemez bir ilk yarı oynadık. Yine de, iyi yaptığımız şeylerle bir tepki verdik. Skoru 4-4'e getirmek için iki fırsatımız vardı, ancak biraz fazla ileriye çıktık,” diye açıklıyor. “Bu benim hatam, çünkü ilk yarıda muhtemelen yapılması gerekeni yapmadım. Hepinize en iyisini diliyorum ve en iyisi henüz gelmediğine göre, bu sizin önünüzde duruyor.”

Son olarak, Fransa Futbol Federasyonu da güzel bir teşekkür mesajı yayınladı. “Deschamps, yüksek standartlar, disiplin, takım ruhu ve mavi formaya olan sevginin simgesiydi. Onun liderliğinde Fransız milli takımı, 14 yıl içinde itibarını, saygısını ve popülerliğini yeniden kazanırken, dünyanın en üst seviyesinde performans göstermeye devam etti. Hem oyuncu hem de daha sonra milli takım teknik direktörü olarak mavi formaya bu kadar çok şey vermiş çok az kişi vardır. Didier, teşekkürler.”