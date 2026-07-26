23 yaşındaki İspanyol stoper Raul Asencio, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun planları dışında kalmasının ardından, kendisine yönelik ciddi bir Fransız ilgisinin gölgesinde, kiralık olarak Real Madrid'den ayrılmaya yaklaşıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Fransız kulübü Marsilya'nın genç savunmacıyı bir sezonluğuna kiralamak istediğini ve maç sayısı ile oynama süresine ilişkin belirli hedeflerin gerçekleştirilmesi şartıyla, 15 milyon euro karşılığında oyuncuyu kalıcı olarak satın almaya imkân tanıyan bir maddenin de anlaşmaya dahil edileceğini belirtti.

Çok sayıda şart içeren karmaşık bir transfer

Gazete, oyuncuyla 2031 yılına kadar sözleşmeli olan ve ondan kurtulmaya çalışan Real Madrid'in, Marsilya tarafından gerçekleştirilecek olası bir Asencio satışının yüzde 25'lik payını elinde tutacağını; bunun da başkentli kulübe, oyuncunun değerinde meydana gelebilecek herhangi bir artıştan faydalanma imkânı sağlayacak bir adım olduğunu ifade etti.

Asencio başta İspanya'nın başkentinden ayrılma konusunda istekli değildi; ancak kendisine planlarında yer vermeyen Mourinho ile içinde bulunduğu mevcut durum, özellikle Fransa Ligi'nde daha fazla oynama süresi garantisiyle birlikte, kulübün istediği ayrılığı kabul etmeye onu itebilir.

Benfica geri satın alma maddesini reddediyor

Öte yandan, Portekiz basınında yer alan haberler, iki taraf arasında yürütülen görüşmelere rağmen Benfica'nın Asencio ile anlaşma yapmayı elediğini ortaya koydu.

Portekiz'de yayın yapan "Glorioso 1904" sitesi, transferin, Real Madrid'e oyuncuyu sezon sonunda geri satın alma imkânı tanıyan bir maddenin dahil edilmesini Benfica'nın reddetmesi nedeniyle gerçekleşmediğini; bu şartın da başkentli kulübün ısrarla üzerinde durduğu bir husus olduğunu açıkladı.

Bu anlaşmazlık, iki kulüp arasındaki vizyon farkını yansıtıyor; zira Real Madrid, oyuncunun seviyesi gelişmesi halinde onu geri alma seçeneğini elinde tutmaya çalışırken, Benfica oyuncuya yaptığı yatırımdan tam anlamıyla faydalanmasını engelleyebilecek bir anlaşmaya girmeyi reddediyor.