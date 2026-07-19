Fransız futbolcu sert bir şekilde görüşünü dile getirdi: “Dünya Kupası’nda teselli finali oynanmamalı!”

Yarı finalin ardından teselli finali de kaybedilince Fransa’da hayal kırıklığı büyük. Bu arada, Dünya Kupası’nda üçüncülük maçı oynanmalı mı sorusu giderek daha fazla tartışılıyor.

Bu arada, İngiltere (4-6) maçında son dakikalarda oyuna giren Jules Koundé, en azından bu görüşe katılmıyor. beINSports’a verdiği demeçte, “Şahsen bu maçın hiç oynanmaması gerektiğini düşünüyorum, çünkü bir profesyonel futbolcu için tek bir hedefe, yani finale hazırlanmışken bu maçı oynamak son derece zor” dedi.

Bu konuda, finale çıkmayı dört gözle bekleyen Ibrahima Konaté de ona katılıyor. İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel için de teselli finali gereksizdi. “Ne bizim oyuncularımızdan biri, ne de Fransız oyuncularından biri üçüncülük maçını oynamak istiyor,” dedi Tuchel, Arjantin’e karşı 1-2 yenildikten hemen sonra.

Turnuva boyunca her maçta ilk 11’de yer alan Koundé, turnuvanın nihai sonucundan da hayal kırıklığı duyuyor. “En çok üzüldüğüm şey, finale kalamamış olmamız. (İspanya’ya karşı oynadığımız) maç gerçekten çok zorluydu,” diye devam etti.

Hayal kırıklığı yaratan dördüncü sıraya rağmen, Fransa’nın soyunma odasında yine de kişisel bir başarıya yer vardı. Kylian Mbappé, attığı iki golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını kazandı ve Lionel Messi’yi geride bıraktı.

“Takım her şeyden önce gelir. Gerçekten harika bir oyuncu olan Kylian için bu tarihi bir an, ancak bugün kaybettiğimiz ve üst üste ikinci yenilgimizin ardından turnuvadan elendiğimiz için sevinmek bana zor geliyor,” diyor Koundé bu konuda.

“Didier Deschamps’a birlikte geçirdiğimiz yıllar, kazandığımız ve kazanamadığımız maçlar için teşekkür etmek istiyorum,” diyerek Koundé sözlerini nispeten olumlu bir şekilde noktaladı. “Bu, çok olumlu bir deneyim oldu.”