Fransız futbolcu Jordan Diakiese, 24 yaşında hayatını kaybetti

Paris Saint-Germain akademisinde yetişen Fransız futbolcu Jordan Diakiese, 24 yaşında hayata gözlerini yumdu.

beşinci lig ekiplerinden AS Furiani-Agliani'de forma giyen Jordan Diakiese hayatını kaybetti.

devi 'in B Takımı'nda Presnel Kimpembe ve Kingsley Coman gibi yıldızlarla oynayan sağ bek oyuncusu 2015 yılında takımdan ayrılmıştı.

Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Jordan Diakiese'nin 24 yaşında, Paris'te, 21 Mayıs Perşembe günü hayata gözlerini yumduğunu derin ve büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesi, arkadaşları ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde yat, Jordan" ifadeleri kullanıldı.

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PSG A Takımı'nda forma giyme şansı bulamayan Jordan, 2013-14 sezonunda UEFA Gençlik Ligi'nde oynamış ve takımıyla çeyrek finale kadar gitmişti.

PSG de resmi sosyal medya hesapları üzerinden "Akademimize 13 yaşında gelen Jordan Diakiese antrenörleri ve takım arkadaşlarına sadece güzel anılar bıraktı. Vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendik. Ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Jordan" mesajları yayınladı.