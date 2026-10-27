Fransa'nın en üst düzey futbol liginin fikstürü, artan yaşam maliyetlerine karşı ülke genelinde büyüyen protestolar nedeniyle altüst oldu. Yetkililer, hafta sonu oynanacak birkaç önemli maçı ertelemek zorunda kaldı. Daha önce polisin müdahalesi Paris Saint-Germain ile Lyon arasındaki dev maçın gecikmesine yol açmıştı. Ülke genelinde devam eden ciddi toplumsal olaylar, güvenlik kaynaklarını zorlamayı sürdürüyor.

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Protestolar Ligue 1 maç takvimini aksattı

Profesyonel Futbol Ligi (LFP), kamu makamlarının talebi üzerine hafta sonu maç programında önemli değişiklikler yapıldığını açıkladı. Associated Press'e göre, yaşam maliyeti ve okullardaki kötü koşullar nedeniyle Fransa genelinde yaşanan yaygın olaylar güvenlik güçlerine ağır bir yük getirdi. Bu nedenle Lyon'un Angers'ı ağırlayacağı maç, başlangıçta planlanan cumartesi akşamı yerine pazar öğleden sonraya alındı. Nice ve Lorient'ın ev sahipliğinde cumartesi günü oynanması planlanan maçlar da sırasıyla cuma ve pazartesi günlerine ertelendi. Ülkede yılların en ağır toplumsal olayları yaşanırken belediye binaları ve kamu binaları benzeri görülmemiş saldırılarla karşı karşıya.

Paris Saint-Germain ile Lyon arasındaki maç polis talebiyle ertelendi

Son değişikliklerden önce, sekizinci haftada da benzer bir müdahale yaşanmış ve Paris Saint-Germain ile Lyon arasındaki dev karşılaşma pazar günü saat 20.45'ten pazartesi akşamına alınmıştı. L'Equipe'in aktardığına göre Fransız polisi, 2.400 kişinin gözaltına alındığı ve Gilets Jaunes hareketinin yeni gösteriler düzenlediği bir hafta sonunun ardından, maça gelen kalabalıkların şiddeti daha da artırabileceği endişesiyle erteleme talep etti. Pazartesi günkü Ballon d'Or töreniyle çakışmasına rağmen yeniden planlanan maç oynandı. Paris Saint-Germain 2-0 kazanarak sekiz maç sonunda 17 puanla zirveye yerleşirken Lyon, 14 puanla beşinci sırada yer aldı.

Fransız kulüplerinin maç takviminde yaygın aksama

Toplumsal gerilim, Fransa futbolunun genel maç takvimini tamamen altüst etti. En üst ligin dışında Toulouse'un Troyes ile oynayacağı maç da cumartesiden pazara alındı. Ayrıca Montpellier'ın Red Star ile oynayacağı Ligue 2 karşılaşması pazartesi gününe ertelendi. Güvenlik güçleri üzerindeki büyük yük, geçen hafta Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı için tazyikli su araçlarıyla donatılmış özel birlikler de dâhil olmak üzere yaklaşık 5.000 görevlinin görevlendirilmesiyle kendini göstermişti. Lig ve kulüpler, bu zorlu organizasyon ve güvenlik sorunlarını güvenli biçimde aşmak için yerel yetkililerle yakın iş birliği içinde çalışıyor.

Fransa futbolunu şimdi ne bekliyor?

Yetkililer, gelecekteki maçların oynanmasına onay vermeden önce ülke genelindeki gösterileri yakından izlemeyi sürdürecek. Lyon, Angers ile pazar öğleden sonra oynayacağı ertelenen maça hazırlanırken Fransız futbol yetkilileri, önümüzdeki haftalarda maç takviminin daha da sıkışmasını önlemek için zamanla yarışıyor.