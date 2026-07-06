Fransız Futbol Federasyonu, Mbappé'yi savunmak için harekete geçti: Hata yapan kişiyi hukuki yollardan takip edeceğiz

Fransız Futbol Federasyonu, Paraguaylı senatör Celeste Amaria’nın ırkçı açıklamalarının ardından, Fransa milli takım kaptanı Kylian Mbappé’ye tam desteğini ilan eden resmi bir bildiri yayınladı.

Fransız Federasyonu’nun bu tutumu, söz konusu incitici açıklamaların ardından Mbappé’nin kendisinin, Federasyon Başkanı Philippe Diallo’nun ve Dijital İşler Bakanı Marina Ferrari’nin daha önce yaptığı tepkilerin ardından geldi.

Amaria, Fransa ile Paraguay milli takımları arasında oynanan maçın ardından Fransız forveti “Fransız olduğunu şiddetle iddia eden, kin dolu, nankör, kibirli ve çirkin bir Kamerunlu sömürgeci” olarak nitelendirmişti.

Amaria sözlerine şöyle devam etmişti: “Maç boyunca gergin ve korkudan ölüyordu, tıpkı tüm takımı gibi. Hiç gol bile atamadılar, şans eseri kazandılar... Birçoğumuzun Paraguay milli takımından tek istediği şey, maç bittikten sonra ona sert bir tokat atmamasıydı. Üstelik ben bir futbol taraftarı bile değilim.”

Amaria, Kylian Mbappé’nin Orlando Gil ile tokalaşmayı reddetmesinden sonra sergilediği davranışı da eleştirerek şöyle dedi: “O kaba biri, yazmayı bile öğrenmemiş, anne sütü yerine hindistan cevizi emmiş ve dinlediği en kültürlü varlık şempanzelerdi. Orlando Gil, ona parmağını göstermeliydin; ben bunu Senato’da yapıyorum ve hiçbir şey olmuyor.”

Fransız Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Paraguaylı senatör Celeste Amaria’nın Kylian Mbappé’ye yönelik yaptığı ırkçı açıklamalar iğrenç ve kesinlikle kabul edilemez. Bir insan nasıl böyle bir söylemde bulunabilir? Bu sözler bir suç teşkil ediyor ve kınanmalıdır; bu sözleri söyleyenler burada da, başka herhangi bir yerde olduğu gibi, adli olarak takip edilmelidir. Bu nedenle, Fransız Futbol Federasyonu gerekli hukuki işlemlerin yapılması için konuyu savcılığa sevk edecektir.”

Açıklamada ayrıca şunlar yer aldı: “Fransız Futbol Federasyonu, kaptanına ve oyuncularına, genel olarak da bu tür iğrenç açıklamaların tüm mağdurlarına tam desteğini teyit eder.”

Açıklamada şöyle devam edildi: “Federasyon, ırkçılık ve her türlü ayrımcılıkla mücadele konusundaki kararlılığını her zamankinden daha fazla sürdürüyor. Bu tür açıklamalar, bunları yapanlara ve yaygınlaştıranlara zarar verir. Fransız milli takım oyuncuları Fransa’yı temsil ediyor; dolayısıyla onlara yöneltilen hakaret, vatanımıza yöneltilen bir hakarettir.”