Fransız Futbol Federasyonu, Dünya Kupası öncesinde Les Bleus kampında çıkan büyük bir kargaşayı yatıştırdı

Fransız Futbol Federasyonu, A Milli Takım’ın Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na hazırlık sürecinde ortaya çıkan büyük bir krizi çözdü.

"L'Équipe" gazetesi birkaç gün önce, Dünya Kupası'na katılım primleri nedeniyle milli takım oyuncuları ile Fransız Federasyonu arasında bir anlaşmazlık olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Perşembe günü "RTL" kanalı, Fransız Futbol Federasyonu ile milli takım arasında uluslararası turnuvaya ilişkin performans primleri konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fransız milli takımının performansına göre mali ödüllerin dağıtımı konusunda tartışmalar sürse de, son günlerde müzakereler gergin bir hal almıştı.

Bazı değişikliklerin ardından, son dönemde oyuncuları ve teknik ekibi meşgul eden krizi yatıştırmak için taraflar arasında nihai bir anlaşmaya varıldı.

Bu, Fransız heyeti için sevindirici bir haber, zira Didier Deschamps liderliğindeki milli takım, 16 Haziran'da Senegal karşısında güvenle yoluna devam edebilecek.