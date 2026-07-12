Fransız Futbol Federasyonu Başkanı, Deschamps’ın halefi hakkındaki tartışmalı sözlerini açıkladı

Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, geçtiğimiz Mart ayında Fransa milli takımının gelecekteki teknik direktörü hakkında yaptığı ve 2026 Dünya Kupası’nın başlamasına birkaç hafta kala gerginliğe yol açan kısa açıklaması hakkında sorgulandı.

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına üç aydan az bir süre kala, Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne kimin geçeceğini bildiğini doğruladı.

Fransız Futbol Federasyonu Başkanı, o dönemde “Le Figaro” gazetesinin “Gelecekteki teknik direktörün adını biliyor musunuz?” sorusuna yanıt olarak, “Evet, adını biliyorum” demiş, ancak ismi açıklamamıştı.

Bu açıklama, Didier Deschamps’ın 14 yıl boyunca Fransa milli takımının teknik direktörlüğünü yaptıktan sonra katıldığı son turnuva olacak olan 2026 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında bir miktar gerginliğe neden olmuş olabilir.

Sorun, merakın kendisinden çok zamanlamayla ilgiliydi; zira Zinedine Zidane’ın eski takım arkadaşının yerine geçeceği yaygın olarak tahmin ediliyordu.

Philippe Diallo, Pazar günü “L’Équipe” gazetesinde kendini savunarak şöyle dedi: “Öncelikle, ben hiçbir zaman isim vermedim.”

"RMC Sport"un aktardığına göre, Didier ile olası gerginliklere ilişkin bir soruya yanıt olarak ise şöyle devam etti: "İkincisi, bu Dünya Kupası süresince Didier ile ilişkimiz, kura çekiminden sonraki aylar boyunca daha da sağlamlaştı."

Ve şöyle devam etti: “Onun isteklerini ve vizyonunu dinledim. İlişkimiz son derece sorunsuz ve çok olumlu bir ruh hali içindeyiz. Oyuncular sanatçılar, teknik direktör yönetmen, ben de yapımcıyım.”

Didier Deschamps’ın halefinin açıklanmasıyla ilgili olarak, Philippe Diallo, önümüzdeki Salı günü Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile karşılaşacak olan Fransa milli takımının ABD’deki serüvenine müdahale etmek istemedi.

Şöyle konuştu: “Acele etmemeliyiz. Bugün Fransız milli takımı Dünya Kupası yarı finalinde. Daha sonra ne olacağını göreceğiz.”

Sözlerine şöyle devam etti: “‘Adını biliyorum’ ifadesi yanlış anlaşıldı. Öyle demek istemedim. Herkese hatırlatmak isterim ki, ayrılacağını açıklayan kişi teknik direktörün kendisiydi. Benim sorumluluğum geleceği planlamaktır. Mevcut teknik direktörlerin çabalarına saygı duyduğum için bu konuda son derece gizlilik içinde kalmak istedim. Ancak artık ilerlememiz gerekiyor.”



