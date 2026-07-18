Fransız Futbol Federasyonu Başkanı, Deschamps’ın halefi hakkında yeni açıklamalarda bulundu

Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, Didier Deschamps’ın Fransız milli takımındaki halefinin adının bu ayın Temmuz ayı sonuna kadar açıklanacağını duyurdu; bu arada Zinedine Zidane’ın 1 Eylül’den itibaren görevi devralacağına dair güçlü beklentiler var.

Diallo, bugün Cumartesi günü Miami'de İngiltere ile oynanacak Dünya Kupası üçüncülük maçı öncesinde "BeIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Didier ve ekibinin çabalarına saygı göstererek Dünya Kupası'nın sonuna kadar bekleyeceğimi söylemiştim. Ay sonuna kadar Didier'in halefinin kim olacağını öğreneceğiz."

Böylece, Fransız Futbol Federasyonu Başkanı, yeni teknik direktörün kimliği konusundaki belirsizliği sürdürüyor. Ancak, bugün son maçına çıkacak Deschamps’ın yerine Fransız futbol efsanesi Zidane’ın “Les Bleus”un başına geçeceği yönündeki güçlü beklentiler devam ediyor.

Deschamps için onur töreni

Diallo, Fransız Futbol Federasyonu’nun, Fransız milli takımının teknik direktörlüğünü 14 yıl boyunca sürdüren Deschamps için bir onur töreni düzenleme olasılığına değinerek şunları söyledi: “Umarım oyuncular, İngiltere maçında öncelikle ona saygılarını sunarlar. Sanırım mevcut seçenekler hakkında kendisiyle görüşeceğiz. Federasyonun ve Fransız futbolunun kendisine ne kadar minnettar olduğunu bildiğini düşünüyorum.”

Deschamps, Fransız milli takım tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Takımıyla 2018 Rusya Dünya Kupası’nı kazandı, 2022 Katar Dünya Kupası’nda finale yükseldi ve 2021 Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğunu elde etti.

Zidane, halefiyet için en güçlü aday

Haberlere göre, daha önce Real Madrid’i çalıştırmış ve 2016 ile 2018 yılları arasında takımıyla Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üç şampiyonluk kazanmış olan Zidane, Deschamps’ın halefi olarak en güçlü aday olarak gösteriliyor ve görevine resmi olarak 1 Eylül’de başlaması bekleniyor.