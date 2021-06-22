Giroud, Euro 2020’den sonra da Fransa Milli Takımı’nda forma giymeye devam etmek istediğini açıkladı.

Önünde hala uzun bir yolun olduğunu belirten Giroud, Fransa Milli Takımı’yla boy göstermeye devam etmek istediğini açıkladı.

Thomas Tuchel döneminde Chelsea’e düzenli forma şansı yakalayamayan Giroud, buna karşın Didier Deschamps’ın Euro 2020 kadrosunda yer almayı başarmıştı.

34 yaşındaki yıldız, Karim Benzema’nın dönüşüyle milli takımda da istediği süreleri alamamaya başladı. Giroud, Fransa’nın Macaristan’la 1-1 berabere kaldığı maçın ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu.

Neler söylendi?

Giroud’nun Avrupa Şampiyonası’ndan sonra milli formaya veda edebileceği konuşuluyordu. Ancak tecrübeli santrfor, F Grubu’nda oynayacakları Portekiz maçından önce yaptığı açıklamalarda henüz böyle bir düşüncesinin olmadığı belirtti. Le Figaro’ya konuşan Giroud, şu açıklamalarda bulundu:

“Henüz yolun sonuna gelmedim. 35 yaşındayım ama 20 yaşımdaymışım gibi hevesliyim.”

Giroud, Fransa Milli Takımı’ndaki forma rekabetine dair de şunları söyledi: “Fransa’nın inanılmaz güçlü bir hücum hattı var ancak benim profilimde başka bir oyuncu da yok. Ben de takıma bu yönde katkıda bulunmak için buradayım.”

Giroud’nun Fransa karnesi

Olivier Giroud, Fransa Milli Takımı’na ilk olarak 25 yaşındayken 2011 yılında çağrıldı. O dönemde Montpellier forması giyen yıldız oyuncu, milli formayı ilk kez Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan dostluk maçında terletmişti.

O günden itibaren Fransa formasını 107 kez giyen Giroud, bu karşılaşmalarda 44 gol kaydederek 51 gollü Thierry Henry’nin ardından Fransa formasıyla en çok gol kaydeden 2. oyuncu oldu.

Ayrıca Giroud, Fransa Milli Takımı’nı beş farklı büyük turnuvada temsil etti. Chelseali santrfor, 2018 Dünya Kupası’nda zafere ulaşan Fransa’nın da önemli parçalarından biriydi.

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