Doğrudan ve şok edici bir saldırıyla, Fransız futbolunun efsanesi ve Ballon d'Or sahibi Jean-Pierre Papin, öfkesini vatandaşı Kylian Mbappé'ye yöneltti; Real Madrid'in yıldızını aşırı narsisizmle ve Ballon d'Or yarışındaki şansını kendi elleriyle yok etmekle suçladı.

62 yaşında olan ve 1991 yılında Ballon d'Or'u kazanan Papin'in açıklamaları, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı "France TV" kanalına verdiği ateşli bir röportaj sırasında yıldırım gibi düştü. Papin, Mbappé'nin dünyanın bireysel anlamda en değerli ödülünü kazanmak için yürüttüğü kişisel kampanyayı eleştirdi.

"Her şey yalnızca benim etrafımda dönüyor"

Fransa tarihinin en büyük forvetlerinden biri olan Papin, sözlerine hem hayranlık hem de sert bir sitem taşıyan bir tonla başladı: "Kylian'a çok hayranım; rekorların sahibi. Ama bir sınır var ki orada her şey yalnızca benim etrafımda dönüyor hâline geliyor. Ben, ben ve yine ben."

Mbappé'nin ödülü hak eden tek kişi olduğunu söylediği son açıklamalarına yönelik sert bir eleştiriyle şöyle devam etti: "Ballon d'Or verildiğinde istediğiniz her şeyi söyleyemezsiniz; çünkü Ballon d'Or başkaları tarafından verilir. 'Benden başka hiç kimse Ballon d'Or'u hak etmiyor' dediğinde, bu benim için çok fazlaydı. Çok fazla."

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Fair play kriterine darbe

Papin'in saldırısı alçakgönüllülük sınırlarında kalmadı; Mbappé'nin ödülü resmî kriterlere göre kazanmaya teknik olarak uygun olup olmadığını da sorguladı; özellikle de Real Madrid forvetinin adaylığını gerekçelendirmek için dayandığı fair play kriterini.

Alaycı bir üslupla şöyle dedi: "Ballon d'Or ödülünün nasıl verildiğine baktığınızda, bir dizi kriter görürsünüz ve özellikle bu kriter, Kylian söz konusu olduğunda ona uymuyor. Diğer kriterler iyi, sadece bu kriter değil."

Alternatif olarak Harry Kane'i öneriyor

Bir başka sürpriz ise, Ballon d'Or sahibinin ödül için favori adayını açıklaması oldu; Mbappé'yi tamamen görmezden gelerek İngiliz Harry Kane'i öne sürdü.

Şöyle açıkladı: "Harry Kane'e özel bir takdirim var. Olağanüstü bir sezon geçirdi, bir yılda 73 gol attı. Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve bence Dünya Kupası'nda da harika bir performans sergiledi."

Papin, karşılaştırmasını Mbappé'ye yönelik örtük ve sert bir mesajla noktaladı: "Ayrıca Kane'in iletişim tarzında büyük bir incelik olduğunu düşünüyorum; yersiz tek bir kelime söylemiyor. O, orada futbol sevgisi için bulunuyor ve onu izlemek benim için bir zevk."



