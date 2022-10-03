Fransız efsane Thierry Henry, VAR'ın futbolun eğlencesini öldürdüğünü düşünüyor

Henry, VAR devreye girmeden emekli olmasının rahatlığını açıkladı.

Fransa efsanesi Thierry Henry, Leaders in Sport ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda VAR hakkında ne düşündüğünü çok net bir şekilde ortaya koydu.

Eski Arsenal efsanesi, VAR'ın piyasaya sürülmesinden önceki yıllarda görülen tutkuyu ve keyfi mahvettiğini dile getirdi.

Birçok futbol taraftarının kendisiyle hayal kırıklıklarını paylaştığını söyledi.

Ne söylendi?

Henry, VAR devreye girmeden emekli olmasının rahatlığını açıkladı.

"Emekli olmakla iyi bir iş yaptım. Bırakın yeni teknolojiyle uğraşsınlar. Ama nereye gidiyor bu durum? Bir de benim için çok zor olan bir şey var. Eskiden bir oyuncu olarak gol atardım ve sevinirdim. Şimdi tereddütte kalıyorsunuz. Zıplıyor muyum? Seviniyor muyuz? Sevinmiyor muyuz?

"Oyunun eğlencesini biraz öldürüyor. O halde, oyunun eğlencesini öldürmemenin bir yolunu bulmalıyız.

Fransız oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Ofsayt 'daha mantıklı' ama şimdilerde bazen bir santimetre ile ofsayt oluyor ama bu bir gerçek. Penaltıyla ilgili görüş söz konusu olduğunda sizce penaltı mı? Yoksa penaltı değil mi? Bu yüzden bitmeyen bir tartışma olacak."