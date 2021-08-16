Thierry Henry, zafere ulaşmak için PSG’nin gelişmesi gerektiğini belirtirken Messi’yi de uyardı.

Geçtiğimiz sezon Ligue 1’de şampiyonluğu kaybeden, Şampiyonlar Ligi’nde de istediği sonuca ulaşamayan Paris Saint-Germain, Barcelona’da geçirdiği 21 yılın ardından takımdan ayrılan Lionel Messi’yi kadrosuna katmıştı.

Arjantinli yıldızın yanı sıra Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos vs Achraf Hakimi gibi yıldızları da kadrosuna katan Fransız devi, yeni sezonda her kulvarda zirve için mücadele edecek.

Ancak “denge” unsurunun önemine parmak basan Henry, Messi’ye ve PSG’ye birtakım uyarılarda bulundu.

Neler söylendi?

Messi ile 2007 ve 2010 yılları arasında birlikte oynayan Henry, PSG’nin 4-2 kazandığı maçın ardından defanstaki endişelerini dile getirdi:

“En önemli şey dengedir. Bir noktada bizler sürekli büyük oyunculardan, hücumdan ve ileri gitmekten konuşuyoruz ama bir yandan dengeye de ihtiyacımız var.”

“Barca’da benim de oynadığım dönemdeki takımdan bahsediyoruz ama biz o zaman çok fazla gol yiyen bir takım değildik.”

“Genellikle kalesinde fazla gol görmeyen takımlar şampiyonluğa, hatta Şampiyonlar Ligi zaferine yakın olurlar.”

“Olağanüstü oyunculara sahip olduğunuzda işiniz biraz daha kolaylaşır. Ancak Paris’in şu andaki değişimine baktığımda çok gol yediklerini düşünüyorum.”

“Eksik oyuncuları vardı ancak her ne olursa olsun denge en önemli şeydir.”

PSG’nin Şampiyonlar Ligi hedefinde Messi’nin rolü

Messi eklemesiyle PSG’nin en büyük hedefi tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmak olacak.

Düzenlediği ilk basın toplantısında Arjantinli yıldız da aynı hedefe sahip olduğunu söylemişti:

“Geçmişte söylediğim gibi bireysel hedeflerim arasında Şampiyonlar Ligi zaferine daha ulaşmak var.”

“Bunu başarmak için de doğru bir adrese geldim.”

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