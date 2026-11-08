Fransız basını Mika Godts'a karşı acımasız: Büyük çoğunluğu aynı sorunu görüyor

Fransız medyası Mika Godts’a henüz ikna olmuş değil. Belçikalı hücumcu, Paris Saint-Germain ile Troyes arasındaki maça ilk 11’de başladı ancak Fransız gazetelerine göre pek etkili olamadı. Basında genel olarak "fazla çekingen ve ürkek" oynadığı yazıldı.

Godts, geçen yaz 45 milyon euro karşılığında Ajax’tan transfer oldu. Sol kanat oyuncusu şimdiye kadar çoğunlukla sonradan oyuna girmekle yetinmek zorunda kaldı ancak cumartesi akşamı PSG’nin ilk 11’inde yer aldı.

Ligue 1 lideri, Illia Zabarnyi’nin golüyle maçı kazanmayı başardı (1-0) ancak galibiyet hiç de garanti değildi. Maçın ardından Fransız basınında yeni transfer Godts hakkında çok şey yazıldı.

L’Équipe oldukça sert davranarak performansına 4 puan verdi. "Son iki Ligue 1 maçında üç kez belirleyici olmuştu ancak Belçikalı oyuncu bu ivmeyi sürdüremedi. Sol kanadında fazla görünmez kaldı ve maçın hiçbir anında oyuna etki etmeyi başaramadı."

Yerel gazete Le Parisien de Troyes karşısında Godts’un vasat bir performans sergilediğini düşündü. "Son dönemde attığı iki golün ardından gerçekten fazlasıyla ürkekti. Performansını mutlaka geliştirmesi gerekiyor." Gazete de ona 4 puan verdi.

RMC Foot da hücumcu hakkında benzer görüşler dile getirdi. "Topu kontrol etme becerisi müthiş ama sahada fazlasıyla çekingen. Elini kaldırıp oyunun kontrolünü eline almalı çünkü topu kontrol edişi Lionel Messi’yi andırıyor."