Stade de France çevresinde yaşanan izdiham binlerce futbolseverin stat dışında kalmasına yol açmıştı.

Real Madrid'in Liverpool'u yenerek kupayı kaldırdığı Şampiyonlar Ligi finali, çok sayıda seyircinin stadyuma girememesi nedeniyle 36 dakika gecikmeli başlamıştı.

Fransız polisinin kuyrukta bekleyen ve aralarında çocukların da bulunduğu taraftarlara biber gazıyla müdahale etmesi ise büyük tepki topladı.

Metro'da yer alan haberde; bazı stadyum görevlilerinin biletli taraftarları içeri almak için rüşvet talep ettiği iddia edildi.

Bakan İngilizleri suçladı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan gönderdiği mesajda biletsiz binlerce İngilizin stada girmeye çalıştığını ve güvenlik görevlilerine saldırdığını öne sürdü.

Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera da yaşananların sorumluluğunu Liverpool taraftarlarına yükledi.

"Stada kaçak girmeye çalışan İngiliz taraftarlar görevlilerin ve polisin işini zorlaştırdı."

Polis merkezinden yapılan açıklamada ise; biletsiz taraftarların ve sahte biletle stada girmeye çalışan kişilerin Stade de France'a ulaşımın aksamasına neden olduğu ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi finali nasıl olmamalı? pic.twitter.com/2KSNN26lon — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 28, 2022

Liverpool cephesinden tepki

Fransız otoritelerin söylemine destek veren UEFA, sahte biletle stada gelen taraftarların turnikelerde tıkanıklığa sebep olduğunu açıkladı.

Liverpool kulüp sözcüsü taraftarların maruz kaldığı şartlar nedeniyle yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirirken, konuyla ilgili resmi soruşturma talebinde bulunduklarını belirtti.

Yaşananların 'kabul edilemez' olduğunu vurgulayan kulüp, Avrupa futbolunun en büyük karşılaşmasında böyle sahnelere yer olmadığını söyledi.

105 kişi tutuklandı

Fransız yetkililer 105 kişinin tutuklandığını, 39 kişinin ise nezarethaneye gönderildiğini duyurdu. Polis tutuklanan kişilerden birinin üzerinde 50 sahte biletle yakalandığını açıkladı.

Sağlık birimlerinden alınan bilgilere göre; izdiham sırasında yaralanan ve biber gazından etkilenen toplam 238 kişi tedavi altına alındı.