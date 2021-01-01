Fransa'da yabancı oyunculara seyahat yasağı: Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, milli maçlarda oynayabilecekler mi?

Fransa Futbol Federasyonu, AB dışındaki ülkelerde oynayan futbolculara seyahat izni vermeyecek. Lille'deki oyuncularımız milli takıma katılamayabilir.

Mart ayının sonundaki milli maç takvimi dünyadaki birçok kulübü ve milli takımı zor durumda bırakmaya devam ediyor.

2022 Dünya Kupası elemelerinde oynananacak maçlar için ekipler kadrolarını açıklamaya başladı. Fransa Futbol Federasyonu ise tam da bu dönemde yaptığı bir duyuruyla akılları karıştırdı.

Federasyon, 17 Mart günü Ligue 1 ve Ligue 2'de oynayan kulüplerin yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıdan çıkan kararda kulüpler Avrupa Birliği bölgesi dışında kalan oyuncularına uçuş izni vermeyecek. Bu durum Fransa'da üç oyuncusu top koşturan Türkiye'yi zor durumda bırakacak.

Goal Fransa'dan Naim Beneddra'nın ilettiği bilgilere göre karar henüz tam olarak anlaşılmadı ama özellikle Afrikalı oyuncular için konulmuş olabilir. Fakat Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'a Türkiye'ye gidişi için izin verilmedi.

Bu durum Lille'deki oyuncularımızın da Hollanda ve Letonya maçlarında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. A Milli Takım Norveç maçını ise İspanya'da oynayacak. Yusuf, Burak, Zeki üçlüsü kadroda olmaları halinde bu maç için seyahat edebilir.