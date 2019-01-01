Avrupa Şampiyonası Eleme

Fransa'da skandal: Arnavutluk marşı yerine Andorra marşını çaldılar

Son güncelleme
Yorum()
Virgin Media
Stade de France'a konuk olan Arnavutluk, kendi marşı yerine Andorra marşının çalındığını duyunca şok yaşadı.

Fransa ile Arnavutluk arasında oynanan EURO 2020 eleme maçı öncesinde komedi filmlerine konu olacak türden bir olay yaşandı. 

A Milli Takım'la aynı grupta yer alan iki takımın müsabakası öncesinde konuk ekip Arnavutluk'un marşı yerine, aynı saatlerde Vodafone Park'ta Türkiye'yle maç yapan Andorra'nın marşı çalındı. 

Kendi marşının çalınmadığını gören Arnavutluk futbolcuları ve teknik ekibi büyük bir şok yaşadılar. Yanlış marşın hemen ardından Fransa Milli Marşı La Marseillaise çalındı.

Haberin devamı aşağıda

Editörün Seçtikleri

Skandal bununla da bitmedi

Kendi marşlarını dinlemeden maça başlamayı reddeden Arnavutluk futbolcularından özür dileyen stadyum anonsçusu, özür dilerken Arnavutluk'tan değil Ermenistan halkından özür diledi!

Arnavutluk marşının çalınmasının ardından müsabaka başlayabildi.

Fransa ile Arnavutluk, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, İzlanda, Andorra ve Moldova'yla yarışıyor.

Kapat