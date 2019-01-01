Fransa'da skandal: Arnavutluk marşı yerine Andorra marşını çaldılar
Fransa ile Arnavutluk arasında oynanan EURO 2020 eleme maçı öncesinde komedi filmlerine konu olacak türden bir olay yaşandı.
A Milli Takım'la aynı grupta yer alan iki takımın müsabakası öncesinde konuk ekip Arnavutluk'un marşı yerine, aynı saatlerde Vodafone Park'ta Türkiye'yle maç yapan Andorra'nın marşı çalındı.
Kendi marşının çalınmadığını gören Arnavutluk futbolcuları ve teknik ekibi büyük bir şok yaşadılar. Yanlış marşın hemen ardından Fransa Milli Marşı La Marseillaise çalındı.
Bizarre scenes in Paris.— Virgin Media Sport (@VMSportIE) September 7, 2019
Albania line-up for the national anthem.
The Andorra anthem is played in the Stade de France.
The French anthem is played after.
Albanian players refuse to play until their anthem is played.
Stadium announcer apologies, to Armenia.
🙈🙈🙈#VMSport pic.twitter.com/hRWRyIvTmK
Skandal bununla da bitmedi
Kendi marşlarını dinlemeden maça başlamayı reddeden Arnavutluk futbolcularından özür dileyen stadyum anonsçusu, özür dilerken Arnavutluk'tan değil Ermenistan halkından özür diledi!
Arnavutluk marşının çalınmasının ardından müsabaka başlayabildi.
Fransa ile Arnavutluk, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, İzlanda, Andorra ve Moldova'yla yarışıyor.