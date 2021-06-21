Fransa'da Ousmane Dembele, Euro 2020’yi kapattı

Macaristan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ousmane Dembele, turnuvanın geri kalanında forma giyemeyecek.

Fransa’nın Avrupa Şampiyonası’nda Macaristan’la 1-1 berabere kaldığı maçta oyuna sonradan dahil olan Ousmane Dembele, dizinden bir sakatlık yaşamıştı.

87. dakikada yerini Thomas Lemar’a bırakan Barcelonalı oyuncunun milli takım kampından ayrılarak tedavi için ülkesine döneceği duyuruldu.

Almanya maçında sadece bir dakika süren alan Dembele, Macaristan karşısında ise sakatlanana dek 30 dakika sahada kaldı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 44 maça çıkan Dembele, 11 gol ve 5 asist üretmişti. Dembele, Fransa Milli Takımı’nda ise 27 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti.

Maça devam edemedi

Teknik direktör Didier Deschamps, Dembele’nin diz bağlarından bir sorun yaşadığını doğrularken, 24 yaşındaki oyuncu takımın Pazar günü Budapeşte’de gerçekleştirdiği idmana katılmadı.

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Dembele’nin turnuvaya devam etmesinin mümkün olmadığı anlaşıldı.

Deschamps, maçın ardından yaptığı basın toplantısında sakatlık pozisyonuyla ilgili şunları söylemişti:

“Diz ardı kirişine bir darbe aldı. Bazı kontrollerin yapılması gerekiyor. Maça devam etmek istedi, ama orta yaparken dizinde ciddi bir rahatsızlık hissetti. Ben de onu kenara aldım.”

Barcelona'dan görüş alındı

Fransa cephesinden yapılan açıklamada, milli takım doktorları ile Barcelona’nın sağlık heyeti arasında bir görüşme gerçekleştiği ve kararın ortak bir şekilde alındığı belirtildi.

F Grubu’ndaki ilk maçında Almanya’yı mağlup eden Fransa, ikinci maçta Macaristan’la berabere kalmıştı. Son dünya şampiyonu, dört puanla grupta liderlik koltuğunda yer alıyor.

Fransa gruptaki son maçında, Euro 2016 finalinde kupayı kaptırdığı Portekiz ile karşılaşacak.

Dembele’nin yokluğu kadro derinliğine bir darbe vursa da, hücum hattında Antoine Griezmann, Kylian Mbappe ve Karim Benzema gibi yıldızları barındıran Fransa, turnuvanın favorisi olmayı sürdürüyor.

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