Fransa'da A Milli Takımı kaç kişi destekleyecek? Statta kaç Türk olacak?

A Milli Takım'ın Fransa ile yapacağı maça Türk taraftarlar akın ediyor. Stade de France'ın yarısını Türk taraftarların doldurması bekleniyor.

Elemeleri H Grubu'nda ile Stade de France'da karşı karşıya geliyor. Kazananın Euro 2020'yi büyük ölçüde garantileyeceği maçı 75 bin futbolsever statta takip edebilecek. Türk taraftar sayısının ise verilen kontenjandan çok daha fazla olması bekleniyor.

Fransa - Türkiye maçını statta kaç Türk izleyecek?

TRTSpor muhabiri Veli Yiğit'in twitter'dan aktardığı bilgiye göre UEFA'dan gelen bilgide 75.000 kişilik stadyumun 30.000 koltuğunu Türk taraftarlar dolduracak.

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Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ise Türk taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başından beri yaptığımız tahminler ve Fransız makamlarından aldığımız bilgiler, toplamda 15-20 bin Türk taraftarın statta olacağına işaret ediyor. Bir kısmı federasyonumuz organizasyonunda gelen taraftarlar olacak. Diğer kısmı ise gerek Fransa'nın dört bir tarafından gerekse komşu Avrupa ülkelerinden gelecek taraftarlardan oluşuyor. Fransız tarafı, bu maçın en rahat şartlarda gerçekleşmesi için her türlü güvenlik tedbirini aldı. Biz de büyükelçilik olarak gerekli girişimlerde bulunduk."

Taraftarlar Paris'e akın etti

Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'a akın eden Türk taraftarları, dev Türk bayrakları eşliğinde coşkulu şekilde milli takımı tezahüratlarla destekledi.